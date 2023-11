Rolando Maran: “Pisa piazza ambiziosa e passionale. Aquilani cerca sempre di fare la partita”

Scritto da admin• 1:06 am• Pisa SC

PISA – L’ex tecnico del Pisa Rolando Maran ora sulla panchina del Brescia, ha parlato in conferenza stampa della prossima gara fra le rondinelle ed i nerazzurri, in programma sabato 25 novembre alle ore 16,15 all’Arena Anconetani. Abbiamo estrapolato alcune sue parole da Bresciaingol.

di Maurizio Ficeli

Su come sta vivendo questo debutto con il Brescia il tecnico trentino ha detto: “E’ un’altra vita, un’altra partenza, in un posto, in un ambiente che conosco molto bene e poi stare a casa fa male, anche per il fatto di non poter esprimere la tua passione ed è una cosa che ti fa accumulare rabbia e pensare molto. Le pause servono anche per fare delle riflessioni, ti danno una spinta e un’energia che era magari andata a scemare. A volte in un lavoro c’è bisogno di fermarsi, ma poi c’è voglia e bisogno di ricominciare”.

Sensazioni nel giorno della presentazione: “Ho avuto impressioni dall’esterno e poi altre dall’interno. I ragazzi mi hanno confermato le sensazioni di una squadra che vive un momento difficile che dura dallo scorso campionato. E’ una squadra da rinfrancare e a cui dare energia. Ho capito che c’è molto da fare sotto questo aspetto. Mi sono concentrato su questi fattori. Dal punto di vista dell’atteggiamento ho avuto delle belle risposte dai ragazzi”.

Su come vive la vigilia della sfida con il Pisa da ex: “Diciamo che quando vieni mandato via non sempre è una questione di risultati. A parte Pisa e Genova, dove venni esonerato con 18 giocatori colpiti da Covid, la mia avventura all’ombra della Torre Pendente è durata pochissimo, quella di Pisa è una piazza che ha ambizione e passione. Ripartire da lì è relativo, mi interessa partire bene col Brescia. Aquilani cerca sempre di fare la partita, sarà un bel test per noi”.

Su che Brescia sarà e che Pisa si aspetta:

“Dovremo essere compatti in ogni parte del campo. Quanto saremo bravi lo dimostrerà il campo. Il Pisa vuole palleggiare, costruisce dal basso. Dovremo però essere anche sfrontati, per avere uno slancio che dovrà essere filo conduttore di questa squadra. Inoltre il Pisa ha una rosa molto competitiva, ma voglio essere concentrato solo sui miei”.

