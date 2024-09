Roberto Sbragia, candidato consigliere per la Provincia di Pisa nella lista “Comunità e Territori”

Scritto da admin• 11:47 am• Pisa, Politica

“Chiedo seggi elettorali decentrati per le Elezioni Provinciali di Pisa per garantire maggiore partecipazione e vicinanza alle comunità locali”.

PISA – Riceviamo il comunicato stampa di Roberto Sbragia, candidato Consigliere per la Provincia di Pisa, lista “Comunità e Territori”.

“Il 29 settembre si terranno le elezioni del consiglio della Provincia di Pisa, e i consiglieri comunali dei vari territori saranno chiamati a votare per eleggere i loro rappresentanti. A seguito della riforma Delrio, questa è un’elezione di secondo livello in cui non è la cittadinanza a votare direttamente, ma i consiglieri comunali dei vari comuni. Crediamo fermamente che la partecipazione sia uno dei valori più importanti di ogni processo elettorale, consentendo a tutti gli elettori di esprimere liberamente il proprio voto e di rafforzare il legame tra le istituzioni e le comunità locali. Tuttavia, l’unico seggio elettorale previsto dalla Provincia si trova in via Pietro Nenni a Pisa, distante fino a 80 chilometri da alcuni comuni dell’entroterra, rendendo difficile l’accesso al voto per molte comunità. Per questo motivo, in qualità di Consigliere Provinciale Uscente, ho richiesto al Presidente della Provincia di istituire più seggi elettorali, anche nelle aree interne, per garantire il rispetto dei diritti degli oltre 400mila cittadini pisani e dei più di 500 elettori comunali. Spero che questa richiesta di democrazia partecipativa venga considerata seriamente, consentendo a tutte le comunità di avere un seggio vicino al loro comune di rappresentanza, simbolo della vicinanza dell’Ente ai territori che intende rappresentare.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Settembre 10, 2024