Riqualificazione del centro storico: lavori in corso per strade più sicure e decoro rinnovato

Written by admin• 4:01 pm• Attualità, Pisa

PISA- I lavori di riqualificazione dei lastricati nel centro storico sono ormai prossimi alla conclusione. Attualmente, l’intervento è in corso su via Volta e nei prossimi giorni prenderà avvio un nuovo cantiere in via Rigattieri. Si tratta di un investimento importante voluto dall’Amministrazione Comunale per migliorare la sicurezza e l’estetica di alcune delle strade più significative della città. L’obiettivo del progetto è risolvere i problemi di degrado del manto stradale e rendere le vie più sicure e facilmente percorribili da pedoni e veicoli, contribuendo al contempo al decoro del centro storico. Un investimento che ammonta a quasi due milioni di euro e che ha già portato al rifacimento di via San Nicola, via Coccapani, via Vernaccini, via Carmignani, via Vernagalli, via Berlinghieri, via della Faggiola (nel tratto tra via Corsica e via Dalmazia), un tratto di via Beccaria e dei marciapiedi di via Roma e via Risorgimento.

«Numerosi cantieri sono ormai conclusi – afferma il Sindaco di Pisa, Michele Conti – con interventi significativi di riqualificazione che hanno interessato le principali strade del centro storico, per un totale di oltre cinquemila metri quadrati di nuova pavimentazione. Questi lavori fanno parte di un ampio progetto che attualmente coinvolge via Volta e che, grazie all’ulteriore investimento di fondi, vedrà presto la riqualificazione anche di via Rigattieri, per un importo complessivo di quasi 2 milioni di euro. Dove possibile, come accadrà in via Rigattieri, abbiamo cercato di preservare le vecchie pietre, che verranno riposizionate. Dove ciò non è stato possibile, come nel caso di via Volta, le pietre sono state recuperate e riutilizzate nel rifacimento dei marciapiedi. A questi interventi si aggiunge un altro progetto, finanziato tramite fondi PNRR per un valore di 1,5 milioni di euro, che ha riguardato via dei Mille, via Corsica, piazza Buonamici e il tratto adiacente a Piazza Cavallotti. Questi lavori sono parte della riqualificazione del principale percorso turistico che collega piazza dei Cavalieri a via Santa Maria. Si tratta di interventi tanto attesi, necessari per risolvere il degrado che da anni caratterizzava il manto stradale di alcune delle vie più rappresentative della città, molto frequentate da pisani, turisti e studenti. Abbiamo rispettato gli impegni presi, mettendo al centro l’attenzione sulla fruibilità, l’accessibilità e la sicurezza dei pedoni che ogni giorno attraversano il cuore del centro storico, restituendo alla città il suo storico patrimonio e migliorando il decoro urbano.»

In contemporanea, è in corso un altro intervento di riqualificazione, coordinato con il Teatro Verdi, che riguarda i sottoservizi e prevede la rimozione delle pietre del marciapiede (lato destro), che saranno poi recuperate e riposizionate.

Last modified: Marzo 5, 2025