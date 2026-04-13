Ripafratta, torna la Festa di Primavera: escursioni, visite e sapori tra Rocca e Monte Pisano

Written by Redazione• 10:46 am• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Domenica 19 aprile il borgo di Ripafratta torna ad animarsi con la XIII edizione della Festa di Primavera, una giornata dedicata alla scoperta del territorio tra natura, storia e tradizioni.

Dopo anni di assenza, l’evento – organizzato dalla Pro Loco “Salviamo La Rocca” – ripropone un appuntamento molto atteso, con passeggiate ed escursioni sui sentieri del Monte Pisano, visite guidate tra le stradine del paese e lungo gli antichi corsi d’acqua, fino all’imponente Rocca che domina il borgo.

Non mancherà l’aspetto conviviale, con la “Sagra di Primavera” allestita nel giardino di Villa Danielli Stefanini: un grande pranzo collettivo a base di prodotti di stagione, tra asparagi, brace, piatti tipici e dolci della tradizione come la torta co’ bischeri pisana e quella “co’ becchi” lucchese, simbolo del territorio di confine tra Pisa e Lucca.

«È un piacere riprendere una tradizione storica del nostro borgo – spiegano dalla Pro Loco –. Vogliamo far conoscere sempre di più Ripafratta, le sue radici e il suo patrimonio, creando un momento di comunità e condivisione».

La giornata rappresenta anche un’occasione speciale: sarà infatti l’ultima possibilità di visitare la Rocca prima della chiusura temporanea per i lavori di messa in sicurezza.

Il punto di ritrovo per tutte le attività sarà nel giardino dell’ex asilo in via Statale Abetone, mentre per chi arriva in auto è disponibile il parcheggio presso la stazione ferroviaria. Le escursioni con prenotazione prevedono un biglietto a prezzi popolari, acquistabile online o direttamente sul posto.

Last modified: Aprile 13, 2026