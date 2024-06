Riorganizzazione estiva dei prelievi a San Giuliano Terme: garantita la ripresa degli orari normali a settembre

Scritto da admin• 4:57 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – USL Toscana Nord Ovest ha risposto alle preoccupazioni dei cittadini di San Giuliano Terme riguardo alla riduzione degli orari dei prelievi, spiegando che ogni estate le richieste di prestazioni sanitarie diminuiscono.



Questa riduzione permette agli operatori di andare in ferie e di ottimizzare le risorse disponibili. L’ente ha garantito che dai primi di settembre gli orari e le modalità dei prelievi torneranno alla normalità, sei giorni alla settimana.

L’ente ha sottolineato che per i prelievi non c’è alcun vincolo di residenza, e la programmazione ha tenuto conto della conformazione del comune. Per esempio, i residenti di Pontasserchio e Madonna dell’Acqua raggiungono più facilmente il distretto di Vecchiano, mentre quelli di Mezzana, Colignola e Campo trovano più comodo il distretto di Calci.

L’ente ha rassicurato la popolazione sulla volontà di mantenere e potenziare tutti i servizi sul territorio, scusandosi per il ritardo nella comunicazione dei nuovi orari estivi.

