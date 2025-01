Rinnovato l’accordo tra Università di Pisa e Fondazione Teatro di Pisa: nuove opportunità per la comunità Universitaria

Written by admin• 1:11 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Università di Pisa e la Fondazione Teatro di Pisa hanno rinnovato il loro accordo per il triennio prossimo, confermando l’Università come socio della Fondazione e ribadendo l’impegno reciproco nel promuovere cultura, formazione e collaborazione a beneficio della comunità accademica e cittadina.

L’accordo è stato firmato nella Sala Mappamondi del Rettorato dal rettore Riccardo Zucchi e dal presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Diego Fiorini. All’incontro erano presenti anche il professor Marco Macchia, delegato del rettore per i rapporti con il territorio, e Giuseppe Campanelli, prorettore per gli affari giuridici.

“Con questo accordo, l’Università continuerà a contribuire attivamente alle iniziative culturali e artistiche della Fondazione Teatro di Pisa – ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi. – La collaborazione si concretizzerà in una serie di iniziative dedicate a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, rafforzando il legame tra l’ambito accademico e quello culturale locale. Questo accordo offre un’opportunità unica per avvicinare i giovani al teatro e promuovere la cultura – ha concluso il rettore – Siamo entusiasti di offrire ai nostri studenti e al nostro personale nuove occasioni di crescita e arricchimento culturale.”

“Il nostro rapporto con l’Università di Pisa, che con questa firma consolidiamo ulteriormente, è non solo solido ma anche naturale – ha aggiunto il presidente Diego Fiorini. – Il Teatro Verdi è il principale teatro pisano e da 160 anni è un vivace centro culturale che ospita le arti in tutte le loro forme. L’Università, da sempre punto di riferimento per la città, colloca Pisa tra le eccellenze della ricerca e della formazione. Siamo orgogliosi di confermare l’Ateneo come socio della nostra Fondazione. Proprio perché il Teatro è il cuore delle arti e della cultura, siamo lieti di continuare a offrire agevolazioni agli studenti dell’Università, auspicando di vederli sempre più numerosi partecipare alle nostre stagioni teatrali.”

L’accordo prevede numerosi vantaggi per la comunità universitaria, tra cui uno sconto del 50% sui biglietti e sugli abbonamenti per le stagioni di lirica, prosa e danza per gli studenti. Il personale docente e tecnico-amministrativo potrà usufruire di uno sconto del 15% sui biglietti per le principali stagioni teatrali.

Dal punto di vista formativo, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a lezioni e attività culturali tenute da operatori del Teatro, con la possibilità di acquisire crediti formativi. L’Università, tramite i propri docenti, organizzerà attività formative all’interno del Teatro, come seminari o incontri sugli spettacoli di prosa, rivolti agli studenti e aperti al pubblico, nei limiti della disponibilità dei posti.

Inoltre, proseguirà la collaborazione tra l’Università e la Fondazione Teatro per la realizzazione di eventi culturali e musicali, con un focus particolare sul Polo Musicale del CIDIC (Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura). Il Teatro ospiterà fino a quattro concerti annuali del Coro e dell’Orchestra dell’Università di Pisa e metterà a disposizione gli spazi per ulteriori incontri ed eventi. Saranno anche organizzati seminari e incontri tematici sugli spettacoli di prosa, aperti agli studenti e al pubblico.

Last modified: Gennaio 21, 2025