Formazione, la carica dei nuovi laureati di Istituto Modartech al Graduation Day

PONTEDERA – Abiti genderless per esaltare la libertà d’espressione, collezioni che trasmettono forza e libertà contro la violenza sulle donne ed outfit simbolo di rinascita dopo momenti di buio.

Parlano di valori, attualità e di un forte legame con il territorio le collezioni dei giovani designer di Istituto Modartech, che riceveranno il diploma di laurea nel corso del tradizionale “Graduation Day”, in programma fino a giovedì 23 gennaio. Quest’anno la scuola di alta formazione di Pontedera assegnerà oltre 90 diplomi di laurea, iniziando da gennaio con 27 studenti di Fashion e Communication Design, provenienti da tutta Italia, che già prima di indossare la corona d’alloro hanno intrapreso collaborazioni con importanti realtà del Made in Italy. Cornice degli appuntamenti la splendida Villa Crastan, che oggi entra ufficialmente a far parte del “Campus Modartech” con spazi dedicati alla didattica.

“Con questa sessione di lauree di Istituto Modartech si inaugura una nuova fase per uno dei luoghi più noti di Pontedera, come villa Crastan – afferma il Sindaco del Comune di Pontedera, Matteo Franconi. – Abbiamo deciso di rilanciarne il ruolo di spazio pubblico attraverso un percorso che garantisse da un lato la fruibilità in chiave culturale e dall’altro mantenesse l’originaria vocazione di formazione per i giovani. Un aspetto, quest’ultimo, che si concretizza con un prolungamento degli spazi didattici di Istituto Modartech, all’insegna di un campus diffuso che va oltre il viale Rinaldo Piaggio”.

“Ogni progetto di laurea che presentiamo racconta una storia e quelle di quest’anno parlano di inclusività, rinascita e sostenibilità – spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. – Da oltre dieci anni crediamo fermamente che la moda debba confrontarsi con temi fondamentali legati all’attualità, al rispetto dell’ambiente e alla tutela del Made in Italy. Questo percorso ci ha permesso di costruire un network straordinario che oggi conta 300 partner tecnici, oltre 1000 aziende coinvolte ed un tasso di occupazione che raggiunge l’87% entro i sei mesi dalla laurea. È questa la strada che vogliamo percorrere per la crescita delle nuove generazioni”.

Tra i progetti di tesi di quest’anno si trovano capi ispirati agli abiti da notte in stile vittoriano, outfit che utilizzano tinture e fibre naturali come cotone, lino e lana, insieme a tessuti particolarmente rifiniti, per ripercorrere la storia degli immigrati in America alla ricerca di una vita migliore, oppure collezioni genderless ispirate alla cultura street anni ’90 realizzati in nylon, fresco lana e denim per promuovere la libertà di espressione. Non mancano poi storie di rinascita personale, raccontate attraverso abiti comodi che invitano a sentirsi bene nel proprio corpo e a guardare con fiducia verso il futuro attingendo al passato, oppure collezioni realizzate per trasmettere messaggi sociali d’attualità, come la valorizzazione della figura femminile e la lotta alla violenza sulle donne. Trovano infine spazio progetti realizzati insieme a realtà produttive dei distretti toscani, che mettono in evidenza lavorazioni artigianali della pelle e dei tessuti, un forte attenzione alla sostenibilità con l’utilizzo di materiali second hand, così come l’utilizzo di decorazioni con materiali particolari come l’alabastro o la resina, per dare vita a capi fortemente identitari e riconoscibili.

Parallelamente ai fashion designer del futuro, anche quest’anno la Scuola di alta formazione di Pontedera laurea nuovi communication designer, protagonisti di progetti di laurea che spaziano da nuovi concept legati alla mobilità, capaci di unire la cultura delle due ruote a quella della musica Techno per coinvolgere nuovi pubblici, fino a progetti che presentano l’evoluzione dell’esperienza dei viaggi, con particolare focus al mercato del lusso. Non mancano infine idee legate allo sviluppo di comunicazioni basate su immagini e avatar generati con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, focus sul marketing sensoriale e proposte di strategie per fidelizzare la clientela nel fashion luxury retail.

