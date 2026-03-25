Riapertura Sp 17 dopo i lavori a cura delle Province di Pisa e Siena

Written by Redazione• 3:53 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – E’ riaperta mercoledì 25 marzo la SP 17-dir/SP 35 al confine tra Pisa e Siena, dopo i lavori eseguiti per la manutenzione straordinaria al ponte.

“I lavori sono stati realizzati dalla Provincia di Pisa e dalla Provincia di Siena, e insistono sul territorio di Castelnuovo Val di Cecina e il limitrofo comune senese di Radicondoli“, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “Nella giornata di martedì 24 marzo è stato effettuato il collaudo dell’opera. Adesso rimangono alcune opere marginali da completare (barriere, ndr) e sistemazione delle aree interessate dal cantiere che richiederanno probabilmente alcuni giorni in cui il traffico potrà essere regolato a senso unico alternato o comunque con limitazioni contenute“.

“Il costo complessivo delle opere è quantificato in € 2.200.000,00 ed ha visto la compartecipazione finanziaria in parti uguali delle due province interessate, quindi con un finanziamento di 1.1 milione di euro ciascuno per la Provincia di Pisa e la Provincia di Siena“, conclude Angori.

Last modified: Marzo 25, 2026