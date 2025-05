“Resistenze, un viaggio tra memorie e presente”, al Teatro Verdi di Vicopisano

Written by admin• 10:28 am• Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, Vicopisano

VICOPISANO – Andrà in scena domenica 11 maggio alle ore 18.30 e alle ore 21 al Teatro di Via Verdi a Vicopisano “Resistenze, un viaggio tra memorie e presente“. Lo spettacolo a cura di Fabrizio Cassanelli e Letizia Pardi sarà una performance del gruppo Teatro e Cittadinanza “Liberi di…“.

“Resistenze “ è uno spettacolo che intreccia passato e presente per raccontare il significato profondo della parola resistenza. Dalle battaglie partigiane di uomini e donne contro il nazifascismo alle nuove forme di resistenza contro le discriminazioni, le guerre, la manipolazione dell’informazione, il consumismo sfrenato, l’isolamento sociale.

Con un linguaggio che oscilla tra realismo e simbolismo, lo spettacolo utilizza il corpo e la parola per evocare il senso della lotta e della ribellione, accompagnando il pubblico in un viaggio di consapevolezza. I protagonisti e le protagoniste danno vita a una narrazione individuale e collettiva in cui ogni frammento diventa un tassello di resistenza.

Breve nota biografica del Gruppo

Il Gruppo teatrale denominato “LIBERI Di…” formato da cittadini e cittadine, nasce nel 2014 da un progetto di formazione teatrale diretto da Fabrizio Cassanelli e Letizia Pardi – attori, registi ,formatori.

Attraverso il linguaggio dell’arte teatrale Il gruppo propone riflessioni urgenti relative ai diritti e valori civili quali l’inclusione, la non violenza, il rispetto di ogni differenza, la lotta agli stereotipi di genere, la responsabilità e la solidarietà sociale.

Si esibiranno nel gruppo Marco Bargiani, Donatella Carnasciali, Leila D’Angelo, Emilia Garruto, Cristina Lastri, Roberto Lenzi, Francesca Mirri, Mauro Pezzini, Giovanna Piccione, Sara Puccinelli, Nadia Scarpellini.

Per Info e prenotazioni ecco il numero 3383305436 anche via WhatsApp

L’organizzazione ringrazia il Circolo Arci di Campo

Questi gli spettacoli realizzati fino ad oggi:

2015 Liberi di raccontare – Narrazioni sul valore della libertà.

2016 Di fiumi, angeli, tori e altre storie – Voci e memorie dell’alluvione del 4 Novembre 1966.

2017 La rabbia che mi fa – Rito laico contro i pregiudizi e le discriminazioni.

2018 In solite case – Viaggio poetico e tragicomico nel mondo della famiglia.

2019 Desidera – Orazione civile per diciotto voci.

2021 Attese –

2022 Gabbie …di liberà, schiavitù e altre storie

2023 Zibaldone esistenziale

2024 Terra d’amore e rabbia

