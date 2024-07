Ragazza picchiata e lasciata in mezzo alla strada, salvata dalle Guardie di Città

Scritto da admin• 4:07 pm• Pisa, Cronaca



PISA – Una donna straniera nella mattina del 23 luglio alle ore 04:30 è stata trovata da una pattuglia del Corpo Guardie di Città riversa a terra e piena di ecchimosi e ferite subito dopo il Ponte della SS1 (zona Porta a Mare) in prossimità dell’intersezione con Via Conte Fazio.

La ragazza, essendo in mezzo alla strada, in stato di agitazione e incapace di muoversi a causa di numerose ferite, non è stata spostata, e le Guardie di Città l’hanno lasciato in mezzo alla carreggiata, proteggendola con l’autopattuglia e deviando il traffico per evitare che venisse investita, nel frattempo la Centrale Operativa del Corpo Guardie di Città, edotta dell’accaduto, chiamava i soccorsi che arrivavano dopo poco con un ambulanza che ha caricato la paziente e l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cisanello di Pisa.



Le Forze dell’Ordine stanno effettuando gli opportuni accertamenti per stabilire le cause di quelle lesioni. Tante sono le domande che purtroppo sono ancora senza risposta. Indagini a tutto campo da parte degli investigatori per accertare se le lesioni riportate sul volto e sul corpo sarebbero riconducibili a percosse.

I medici che la stanno curando sospettano, infatti, che possa essere stata malmenata.

Le indagini da parte degli organi di polizia proseguono a ritmo serrato per ricostruire l’accaduto visto che la donna straniera ha dichiarato che i suoi aggressori, oltre ad averla malmenata, l’hanno privata del telefono cellulare smartphone, lanciandolo nell’Arno.

Qualche risposta potrebbe fornirla proprio la vittima dalla stanza del pronto soccorso.

