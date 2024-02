Radio Incontro inserita nelle giuria del Festival di Sanremo

Scritto da admin• 8:05 pm• Pisa, Attualità, Spettacolo, Tutti

PISA – L’emittente radiofonica pisana Radio Incontro prenderà parte alla giuria delle radio istituita da Amadeus per il Festival di Sanremo 2024.



Un risultato importante per questa piccola ma longeva realtà cittadina. La passione e la dedizione di tutti i conduttori dei programmi di Radio Incontro avranno voce in capitolo per scegliere la canzone vincitrice di questa edizione del Festival di Sanremo.

Nel corso della settimana Sanremese, la programmazione di Radio Incontro sarà particolarmente dedicata alla kermesse canora con una serie di appuntamenti da non perdere:

Ogni giorno nel corso della programmazione musicale da martedì6 a venerdì 9 febbraio, ci saranno due appuntamenti con “Sanremo News”. Il nostro inviato a Sanremo, Alessandro Banti, ci informerà su ciò che accade a pochi passi dall’Ariston.

Inoltre, da lunedì 5 febbraio a venerdì 9 febbraio dalle 19.30 alle 20.30, appuntamento da non perdere su Radio Incontro per conoscere le ultimissime notizie, anticipazioni e commenti sul FESTIVAL DI SANREMO 2024. L’appuntamento quotidiano condotto da Luca Demar ed Alessandro Carugini, si intitolerà Ante Sanremo e accompagnerà l’ascoltatore verso la visione del Festival.

Grande appuntamento venerdì 9 febbraio! Dalle 22.05 alle 23.40,Riccardo Maffei e Daniela Ricci conducono “Fryday night speciale Sanremo” con una particolare selezione dei successi delle varie edizioni di Sanremo dagli anni 70 e 80

Per finire in bellezza la settimana sanremese, sabato 10 febbraio dalle 10 alle 12 Luca Demar e il suo “Incontro Caffè” vi aspettano per commentare e ascoltare le canzoni di questa edizione in attesa di scoprire chi vincerà la 74a edizione del Festival di Sanremo.

Tutto questo perché Sanremo Si ama e Radio Incontro ama Sanremo!!!

Come ascoltarci:

Radio Incontro FM 107.7 in gran parte della Toscana

In streaming sul sito www.incontro.it

Scaricando l’app gratuita radioincontropisa per iOS e Android

