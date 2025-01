Raccolta fondi per la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa: appuntamento di solidarietà al Ristorante ‘Il Turista’

Written by admin• 8:45 am• Eventi/Spettacolo, Pisa, Politica

PISA – Sabato 25 gennaio alle ore 20, presso il Ristorante “Il Turista”, si terrà un’importante serata di solidarietà con una raccolta fondi a favore della casa circondariale Don Bosco di Pisa.

“La serata, organizzata da Più Europa, che da sempre si occupa delle problematiche legate ai detenuti in Italia, è il seguito della visita effettuata dal nostro gruppo lo scorso settembre alla Casa Circondariale Don Bosco. In quell’occasione, abbiamo avuto modo di confrontarci con la direzione su diverse criticità, tra cui i locali fatiscenti che necessitano di riqualificazione. Tra le necessità emerse, una delle più urgenti riguarda la mancanza di lavanderie, in particolare per la sezione maschile, che rappresenta la maggioranza dei detenuti. Non sono infatti disponibili lavatrici per il loro utilizzo. Per rispondere concretamente a questa esigenza, abbiamo deciso di organizzare questa cena del 25 gennaio, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di lavatrici per la Casa Circondariale” – afferma Agnese Balducci.

La serata, oltre a essere un’occasione per raccogliere fondi, sarà anche un momento di riflessione sulle condizioni di vita dei detenuti all’interno della struttura di Pisa. “Voglio ringraziare Don Emanuele Morelli per la sua collaborazione e Franco Corleone, già garante dei detenuti della Regione Toscana, per il suo supporto. Siamo felici di accogliere il maggior numero possibile di persone a questa cena, perché, anche quando si deve scontare una pena, la dignità della persona resta fondamentale” – aggiunge Agnese Balducci.

Alla serata parteciperanno, oltre ad Agnese Balducci, anche Don Emanuele Morelli (Caritas Diocesana di Pisa) e Franco Corleone.

Per maggiori informazioni e per confermare la partecipazione, è possibile contattare il numero 345.4321044.

