Raccolta Firme della Lega a Sostegno delle Forze dell’Ordine: ‘Difendiamo chi difende gli Italiani’

Written by admin• 2:03 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, Segretario Provinciale Lega Pisa.

“Gazebo Lega in Provincia di Pisa per la raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine“

“La Lega prosegue con la sua iniziativa a sostegno delle forze dell’Ordine, invitando tutti i cittadini della provincia di Pisa a partecipare alla raccolta firme “DIFENDIAMO CHI DIFENDE GLI ITALIANI”. L’iniziativa mira a tutelare le Forze dell’Ordine, i Militari e i Vigili del Fuoco, chiedendo: l’introduzione delle BODYCAM in servizio per garantire trasparenza, verità e protezione contro false accuse, una TUTELA LEGALE adeguata, con supporto fino a 10.000 euro per ogni fase processuale derivante dall’atto dovuto, pene più severe per i reati di VIOLENZA, MINACCIA e LESIONI contro un Pubblico Ufficiale, per aumentare la dignità e l’autorevolezza della divisa, pene più severe per prevenire RIVOLTE in carcere e nei centri di accoglienza e trattenimento per immigrati e l’ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL TASER a tutte le Forze dell’Ordine in tutto il territorio nazionale. Saremo presenti con i nostri gazebo nelle seguenti date e luoghi: Sabato 8 febbraio, la Lega sarà presente con i propri gazebo in vari luoghi della provincia di Pisa, tra cui Cascina Sant’Anna, Pisa (Mercato Paparelli), Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato Ponte a Egola, Santa Croce sull’Arno e Vecchiano Nodica, dalle 09:00 alle 19:30 in diverse fasce orarie e località. Domenica 9 febbraio, saranno allestiti gazebo a Pisa (Corso Italia), Cascina Titignano, Capannoli, Castelfranco di Sotto e Ponsacco, dalle 09:00 alle 19:00, in vari orari e zone. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa per rafforzare la sicurezza e la protezione di chi ogni giorno difende il nostro Paese.“, conclude Pasqualino.

Last modified: Febbraio 5, 2025