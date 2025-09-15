Questi i risultati delle partite della prima giornata del campionato di Promozione Toscana per le squadre della provincia di Pisa

Written by Leonardo Miraglia• 5:56 pm• Pisa, Ponsacco, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Sport, Sport, Sport, Sport, Vicopisano

Nella prima giornata del campionato di Promozione per la regione Toscana, giocata ieri, domenica 14 settembre, l’Urbino Taccola, compagine di Vicopisano, militante nel girone A ha pareggiato 1-1 in casa del Casalguidi Calcio 1923; mentre, per il girone B, il Mobilieri Ponsacco ha battuto 2-0 fuori casa l’Atletico Piombino con una doppietta di Scialpi, il Cuoiopelli ha pareggiato per 1-1 in casa dell’Invictasauro e il San Miniato Basso Calcio ha sbancato la cassa del Sancascianese Calcio per ben 3-0.

di Leonardo Miraglia

Queste le classifiche:

Girone A

Girone B

Info a cura di www.tuttocampo.it

Last modified: Settembre 15, 2025