Pugilato. Domenica 7 Aprile la terza edizione del Memorial Piero Del Papa

Il Clou della giornata sarà la sfida tra Marvin Ademaj e Francesco Palermo

PISA – Domenica 7 Aprile alle ore 16 si svolgerà la terza edizione del Memorial intitolato a Piero Del Papa presso il Palazzetto dello Sport di Pisa. L’evento è organizzato dalla Pugilistica Galileo Galilei con il patrocinio del Comune di Pisa.



di Antonio Tognoli

Un lieto evento ad un campione del pugilato come Piero del Papa che non c’è più e che tutti portiamo nel cuore. Del Papa è stato un campione della Pugilistica Galilei con cui ha trascorso tutta la sua carriera da dilettante a prof fino ad arrivare come sfidante a livello mondiale.

Saranno dieci gli incontri di pugilato olimpico in cui saranno impegnati alcuni pugili della San Giuliano Boxing Team tra cui l’atteso esordio di Alessia Mostarda di soli 13 anni e i portacolori della società di casa, tra cui il ritorno da atleta a e non di tecnico di Federica Pardini, ormai affermata nel panorama italiano già vice campionessa d’Italia nel torneo a squadre femminile e partecipante alla fase finale degli scorsi campionati italiani.

Ci saranno inoltre le prestazioni di Giovanni Spinelli aviere della 46esima Brigata quindici match per lui all’attivo, dei fratelli Simone e Samuele Marocchini, rispettivamente Peso SuperMassimo e Peso SuperWalter, di Gabriel Gazzoli ed infine il debutto di Adrian Goronski altro giovane diciottenne su cui la Pugilistica Galilei conta molto.

Il Clou della serata però sarà il debutto Prof di Marvin Ademaj, della San Giuliano Boxing Team che dopo esser già stato campione italiano universitario si metterà in gioco per la prima volta nella boxe professionistica dove le sue caratteristiche gli permetteranno di esprimersi al meglio. Il suo avversario Francesco Palermo romagnolo e plurititolato gli darà del filo da torcere.

