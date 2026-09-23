Psichiatria al Santa Chiara, Potenti (Lega): “Sanitari allo stremo, interrogazione urgente ai Ministeri”

Written by Redazione• 5:21 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Manfredi Potenti, Senatore della Repubblica (Lega).

Il senatore della Lega Manfredi Potenti interviene sulla situazione del reparto di Psichiatria del Santa Chiara di Pisa, dove nelle ultime ore si sono verificati nuovi episodi di tensione legati alla presenza di un paziente già autore di un omicidio e che, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe stato trasferito dalla Rems di Volterra. Nella mattinata di oggi il paziente avrebbe distrutto un televisore, lanciato comodini e rivolto minacce al personale sanitario e agli altri degenti, rendendo necessario l’intervento della Polizia.

«I sanitari del Spsc dell’ospedale Santa Chiara di Pisa sono allo stremo e giustamente preoccupati per la loro incolumità», afferma Potenti, che parla di una situazione «sempre più pericolosamente ingestibile» e richiama le criticità legate alla gestione dei pazienti autori di reati e con problematiche psichiatriche.

Il senatore sottolinea in particolare l’insufficienza delle Rems e la necessità di garantire maggiori condizioni di sicurezza al personale che opera nei servizi psichiatrici ospedalieri. «Non vogliamo certamente tornare ai manicomi – aggiunge – ma chi lavora nel difficile comparto psichiatrico deve avere garantita la massima sicurezza quando assiste tali pazienti».

Potenti auspica inoltre che Pisa possa diventare una città pilota per creare una rete tra le diverse realtà nazionali e individuare soluzioni per la gestione delle situazioni considerate a maggiore rischio.

«Per tutto ciò, anche a fronte di quello che sta avvenendo nel nosocomio pisano – conclude il senatore – predisporrò un’interrogazione urgente ai Ministeri della Giustizia e della Salute». La presentazione dell’interrogazione è stata annunciata oggi dallo stesso Potenti.

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Last modified: Settembre 23, 2026