Proxy Village, alla Fortezza di Mont’Alfonso una giornata tra ricerca, salute, arte e musica

Written by Redazione• 10:21 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una giornata dedicata all’arte, alla ricerca e alla partecipazione attiva della comunità. Sabato 6 giugno la Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo Garfagnana, ospiterà Proxy Village, l’evento che celebra il quinto anno di attività di Proximity Care.

Talk, ricerca, arte, prevenzione, danza e musica saranno al centro di un’iniziativa pensata per condividere risultati ed esperienze del progetto promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzato in collaborazione con Azienda USL Toscana Nord Ovest, Comuni della Garfagnana, Media Valle e Alta Versilia, Regione Toscana e Fondazione Monasterio.

L’obiettivo di Proximity Care è promuovere prevenzione, salute, benessere e qualità della vita nelle aree interne della provincia di Lucca, valorizzando la collaborazione tra servizi sociosanitari, Comuni, scuola, Terzo settore, mondo della ricerca e cittadinanza.

La direzione artistica e la conduzione della giornata sono affidate al divulgatore scientifico Marco Martinelli. Ospiti speciali saranno Alessandro Cecchi Paone e Andrea Zorzi, mentre in serata è prevista la musica di Leo Gassmann.

“Il team interdisciplinare di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna in questi anni ha dedicato a questo territorio tanta energia, creatività e rigore scientifico – commenta Sabina Nuti, responsabile scientifica della Scuola Sant’Anna per Proximity Care –. Proximity Care è stato per noi una grande occasione di apprendimento e di crescita”.

“Se esiste un diritto a partire, esiste anche un diritto a restare nelle aree interne – dichiara Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca –. Con Proximity Care abbiamo mostrato che un altro modo di organizzare i servizi in chiave di prossimità è possibile, complicato, ma auspicabile. Il Proxy Village è un’occasione importante per socializzare i risultati ottenuti, confrontarsi sugli spazi di miglioramento e tenere alta l’attenzione dei decisori”.

Proxy Village sarà anche l’occasione per raccontare quanto costruito in questi anni dal progetto: azioni di multiscreening con unità mobili, percorsi di orientamento e prevenzione, attività dedicate alla salute dei giovani, sperimentazioni di telemedicina per pazienti cronici, diagnostica da remoto, emergenza urgenza, educazione e automonitoraggio del diabete.

Grazie alla collaborazione con enti locali e Terzo settore, sono stati inoltre avviati un Osservatorio della popolazione, azioni sui temi della disabilità e del caregiving ed esperienze di amministrazione condivisa.

L’esperienza di Proximity Care mette in evidenza la necessità di un nuovo paradigma fondato su tre pilastri: fare delle aree interne laboratori di innovazione tecnologica e sociale, sviluppare strategie integrate tra istituzioni e comunità e promuovere interventi di prossimità e prevenzione per anticipare i bisogni, ridurre le disuguaglianze e garantire sostenibilità.

Il programma si aprirà alle 16.30 con i Proxy Talks, percorso pomeridiano di divulgazione e confronto dedicato a salute, benessere, giovani e comunità. Dopo l’apertura della professoressa Sabina Nuti, si parlerà di alimentazione, stili di vita e diabete con Stefano Del Prato. Seguiranno approfondimenti sui giovani e sulle opportunità del territorio, sull’educazione sessuale e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili con Chiara Nannini, sul valore formativo dello sport con Andrea Zorzi e su Proxy Move con Francesca Pennucci. Alessandro Cecchi Paone chiuderà la sessione con un intervento su bullismo, educazione digitale e uso consapevole del cellulare.

Alle 19.30 spazio ai balli di gruppo a cura dell’associazione Armonia del Movimento. Alle 20.30, sul palco principale, prenderà il via il Proxy Fest, spettacolo tra arte e scienza con momenti di divulgazione dei risultati delle diverse linee di progetto e interventi di intrattenimento con arte, canto e danza.

Nel corso della serata saranno premiati anche i vincitori del concorso Stiamo bene qui! Racconti di BenEssere, nelle categorie Parole, con racconti, poesie e canzoni, e Immagini, con fotografie, video e illustrazioni.

A seguire, musica con Leo Gassmann e dj set.

Per facilitare l’accesso alla Fortezza di Mont’Alfonso è previsto un servizio navetta gratuito, attivo dalle 15.45 con partenza da piazza Chiappini a Castelnuovo Garfagnana. In caso di maltempo, l’evento si terrà nella tensostruttura di piazza Chiappini.

Il programma completo è disponibile su www.proximitycare.it. I giornalisti interessati a partecipare possono richiedere l’accredito scrivendo a proximitycare@santannapisa.it.

Last modified: Giugno 4, 2026