“Animali Narranti”, parte la seconda edizione con “Bestie al Mumu”

Written by Redazione• 10:27 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 5 giugno, allo spazio Mumu, prende il via la seconda edizione di Animali Narranti, la rassegna organizzata dall’associazione Acquario della Memoria e dedicata al teatro di narrazione e alle arti ibride.

Il primo appuntamento sarà Bestie al Mumu, una serata tra arte, letteratura e musica. Alle 19 sarà inaugurata la mostra Bestiario esistenziale di Martina Rotondo, giovane artista toscana che esporrà acquarelli, inchiostri e monotipi dedicati a creature ibride e animali immaginari. Tra figure arcaiche e visioni contemporanee, il percorso invita a esplorare un paesaggio fantastico in continua trasformazione.

L’inaugurazione sarà accompagnata da live painting e reading a cura di VivaVoce, con sonorizzazioni dal vivo di Linda Palazzolo. Alle 21.30 spazio a Therefore I dance di Felice & Migliotti, un viaggio musicale tra racconti e danze Balfolk in un’atmosfera coinvolgente e festosa. Federica Migliotti e Massimiliano Felice sperimentano tra sonorità elettroniche e tradizionali, dando vita a performance che intrecciano teatro, musica e narrazione.

La rassegna proseguirà per tutta l’estate con un programma che vedrà tra i protagonisti Elio Germano, Vasco Brondi, Caterina Guzzanti e Marta Cuscunà.

“Spettacoli per riscoprire i tempi e il fascino del racconto ad alta voce – spiega Lorenzo Garzella, presidente dell’associazione Acquario della Memoria – per lasciare la possibilità di immaginare persone, luoghi, oggetti, mondi: un film diverso per quante sono le menti di ciascuno spettatore”.

Teatro, musica, reading, installazioni artistiche, laboratori, libri ed esperienze itineranti compongono una proposta che esce dagli spazi canonici del teatro, privilegiando parchi e piazze per creare un rapporto più diretto con il pubblico. La rassegna comprende anche una sezione dedicata ai bambini e punta a coinvolgere cittadini, studenti e famiglie.

Il progetto, creato in stretta sinergia con l’associazione teatrale VivaVoce di Giulia Solano, è sostenuto dalla Fondazione Pisa con la collaborazione di Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Università di Pisa, Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Cinema Arsenale e Bosco dei Talenti.

Tutte le informazioni su programma, prezzi e prenotazioni saranno disponibili sul sito www.spaziomumu.com.

Last modified: Giugno 4, 2026