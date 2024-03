Proposte per la Pace e l’eredità di Don Milani: verso una Legge sul controllo degli armamenti

Scritto da admin• 4:00 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – La “Rete italiana Pace e Disarmo” ha avanzato diverse proposte riguardanti la modifica della legge 185/90 sul controllo degli armamenti. Queste includono l’opposizione alla cancellazione dei dettagli sull’interazione tra banche e aziende militari dalla relazione annuale al Parlamento sull’export di armi, la difesa dell’Ufficio di Coordinamento della produzione di armamenti presso la Presidenza del Consiglio per favorire la riconversione civile delle industrie della difesa e il ripristino della possibilità per il Comitato interministeriale per gli scambi di armamenti di ricevere informazioni sul rispetto dei diritti umani da parte di organizzazioni riconosciute internazionalmente. Queste proposte non sono state accettate durante le audizioni parlamentari sulla modifica della legge 185/90.

Un incontro pubblico su “Don Milani e la pace” sarà organizzato il 23 marzo alle 17 nel refettorio dei Cappuccini, quartiere San Giusto, come parte del ciclo “Don Milani, profeta di giustizia sociale”.

Questo evento, promosso da diverse organizzazioni, affronterà il tema della pace, della non violenza e dell’obiezione di coscienza al servizio militare, ispirati dall’impegno del Priore di Barbiana. Si discuterà anche del significato attuale della lezione di Don Milani e dell’importanza di un impegno concreto per la pace, specialmente nel contesto delle guerre moderne e del commercio di armi.

Last modified: Marzo 21, 2024