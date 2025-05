Progetto “Le tre I”: una giornata per far sentire meno sole le persone svantaggiate

Written by admin• 11:27 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Un’iniziativa di grande valore sociale è quella che ANCoS Pisa, l’Associazione di Promozione Sociale di Confartigianato Imprese Pisa, ha organizzato per domenica 29 giugno 2025.

Una giornata dedicata all’inclusione dove il protagonismo sarà di ragazzi e giovani disabili che potranno vivere insieme un’esperienza di svago e integrazione, grazie a una gita pensata per loro e per le loro famiglie. Il programma della giornata prevede una visita al parco tematico “Italia in Miniatura” di Rimini, seguita da un tour nella storica città di Ravenna, celebre per i suoi mosaici straordinari e la bellezza del suo centro storico.

“Le tre I: Insieme, Integrazione, Inclusione”: questi i principi che ispirano l’iniziativa di ANCoS Pisa, che vedrà la partecipazione di persone disabili e dei loro accompagnatori, insieme ad artigiani, lavoratori, pensionati, soci non soci di Confartigianato.

Per i ragazzi e i giovani disabili fiscalmente a carico dei genitori, la partecipazione sarà gratuita con la possibilità di un accompagnatore gratuito per ciascun disabile. Per i soci di Confartigianato la quota di partecipazione è ridotta a 75 euro, mentre per i non soci di Confartigianato, la quota sarà di 90 euro.

Questa iniziativa è stata possibile grazie ai contributi raccolti da ANCoS tramite il 5×1000 delle dichiarazioni dei redditi, effettuate presso le sedi Confartigianato di Pisa, Buti e Ponsacco. Michele Mezzanotte, presidente di ANCoS Pisa e Segretario Generale di Confartigianato Pisa, commenta: “I contributi raccolti tramite il 5×1000 li restituiamo sempre alla nostra comunità. Abbiamo pensato che l’organizzazione di una gita fosse un’ottima occasione per favorire lo stare insieme, l’inclusione e l’integrazione dei ragazzi e giovani disabili. Le numerose richieste di partecipazione che abbiamo ricevuto dimostrano quanto queste occasioni siano importanti per chi, purtroppo, vive spesso in un contesto di isolamento. Invito chi è interessato a prenotarsi prima possibile, poiché i posti sono limitati”.

Le prenotazioni sono aperte fino al 30 maggio 2025. È possibile prenotare il proprio posto contattando telefonicamente gli organizzatori.

