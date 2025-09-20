Primavera. Pisa – Empoli 3-1. I giovani nerazzurri a punteggio pieno in classifica dopo due gironate

Written by admin• 6:23 pm• Pisa SC

PISA – La Primavera 2 del Pisa Sc inanella la sua seconda vittoria consecutiva dopo il blitz della prima giornata a La Spezia i giovani nerazzurri battono anche l’Empoli (3-1).

Sotto di un gol dopo 2′ realizzato da Lauricella, che avrebbe tramortito anche un toro, la squadra di Innocenti ha dominato andando a rimontare i pari età azzurri al Pagni di Peccioli. Pari di Buffon dopo venti minuti, la squadra si sblocca e nella ripresa Vivace porta in vantaggio i nerazzurri e nel finale Tosi trasforma il rigore che chiude il derby toscano sul 3-1.

PISA – EMPOLI 3-1

PISA. Vukovic, Bendinelli, Bacciardi (70′ Cenerini), Malfatti, Mbambi, Casarosa, Vivace (64′ Ribechini), Maucci (70′ Mazzantini), Tosi, Bettazzi (64′ Battistella), Buffon. A disposizione. Luppichini, Lenzoni, Checcacci, Landucci, Menicucci, Tuon, Barsacchi, Novak. Allenatore Innocenti

EMPOLI. Versari, Bembnista, Lauricella (66′ Bagordo), Huqi, Pasalic (83′ Menconi), Rugani, Zanaga (83′ Fiorini), Perin, Monaco, Orlandi, Busiello (55′ Blini) A disposizione. Neri, Antonini, Tavanti, Mazzi, Samb, Campaniello, Gori. Allenatore Filippeschi.

ARBITRO: Marco Pascali di Pistoia. Assistenti. Colella-Biase.

RETI: 2′ Lauricella, 21′ Buffon, 58′ Vivace, 85′ Tosi (rigore).

NOTE: Ammoniti Lauricella, Casarosa. Recupero 1′ pt; 5′ st.

