Written by Settembre 20, 2025 6:23 pm Pisa SC

Primavera. Pisa – Empoli 3-1. I giovani nerazzurri a punteggio pieno in classifica dopo due gironate

HomePisa SCPrimavera. Pisa – Empoli 3-1. I giovani nerazzurri a punteggio pieno in classifica dopo due gironate

PISA – La Primavera 2 del Pisa Sc inanella la sua seconda vittoria consecutiva dopo il blitz della prima giornata a La Spezia i giovani nerazzurri battono anche l’Empoli (3-1).

Sotto di un gol dopo 2′ realizzato da Lauricella, che avrebbe tramortito anche un toro, la squadra di Innocenti ha dominato andando a rimontare i pari età azzurri al Pagni di Peccioli. Pari di Buffon dopo venti minuti, la squadra si sblocca e nella ripresa Vivace porta in vantaggio i nerazzurri e nel finale Tosi trasforma il rigore che chiude il derby toscano sul 3-1.

PISA – EMPOLI 3-1

PISA. Vukovic, Bendinelli, Bacciardi (70′ Cenerini), Malfatti, Mbambi, Casarosa, Vivace (64′ Ribechini), Maucci (70′ Mazzantini), Tosi, Bettazzi (64′ Battistella), Buffon. A disposizione. Luppichini, Lenzoni, Checcacci, Landucci, Menicucci, Tuon, Barsacchi, Novak. Allenatore Innocenti

EMPOLI. Versari, Bembnista, Lauricella (66′ Bagordo), Huqi, Pasalic (83′ Menconi), Rugani, Zanaga (83′ Fiorini), Perin, Monaco, Orlandi, Busiello (55′ Blini) A disposizione. Neri, Antonini, Tavanti, Mazzi, Samb, Campaniello, Gori. Allenatore Filippeschi.

ARBITRO: Marco Pascali di Pistoia. Assistenti. Colella-Biase.

RETI: 2′ Lauricella, 21′ Buffon, 58′ Vivace, 85′ Tosi (rigore).

NOTE: Ammoniti Lauricella, Casarosa. Recupero 1′ pt; 5′ st.

Last modified: Settembre 21, 2025
Previous Story
Virus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati
Next Story
L’Effemeride Pisana del 21 settembre 2025

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti