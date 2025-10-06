Prima giornata del campionato di Terza Categoria, questi i risultati

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Il fine settimana fra venerdì 3 e domenica 5 ottobre è stato una tre giorni di partite relative alla prima giornata del campionato di Terza Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati dei gironi di cui fanno parte le squadre della zona pisana:
Girone A
- Golena d’Arno vs Montefoscoli Calcio: G. Giannini (7′ pt), L. Paolocchi (Rig.) (31′ pt) 2-2 F. Bertini (Rig.) (20′ pt), L. Guerrini (30′ st)
- Atletico Pisa vs Angelo Bellani: N. Sabiri (8′ pt), A. Nafafaa (10′ st), N. Sabiri (20′ s) 3-5 A. Ledda (45′ pt), M. Spitale (7′ st), R. Pilloni (30′ st), M. Spitale (42′ st), C. Cavallo (45′ st) MVP: Mattia Spitale (Angelo Bellani)
- CEP 2025 vs Amatori Saline: da disputare lunedì 6 ottobre dalle 20:45
- Fabbrica Calcio 2024 vs Scintilla 1945: M. Bigazzi, A. Banchellini, R. Bonicoli 3-0 MVP: Lapo Zucchelli (Fabbrica Calcio)
- Lajatico vs Sporting Volterra: E. Fiumicelli, Filippi, D. Tarrini, A. Niang, A. Bouragba 5-0 MVP: Emanuele Fiumicelli (Lajatico)
- Nuova Popolare CEP vs Marinese 1925: 0-2 M. Ffroku, D. Pettenon MVP: Mario Ffroku (Marinese 1925)
- Ponteginori 1929 vs Legoli 1994: N. Del Ghianda (45′ st), S. Rosato 2-2
- San Frediano Calcio vs Filettole Calcio: A. Fiori (36′ pt), J. Ghelardon 2-1 A. Felice MVP: Andrea Fiori (San Frediano Calcio)
Girone B
- Città di Montopoli vs Ponte a Elsa 2005: 0-5 A. Bagnoli, A. Falco, A. Bagnoli, G. Scattini, G. Scattini MVP: Gianmarco Scattini (Ponte a Elsa 2005)
- Giovani Fucecchio 2000 vs Castel del Bosco: F. Cerri 1-2 T. Mariani, S. Baronti
- La Borra vs Zambra San Vico: N. Splendiani 1-1 L. Beggi
- Marciana 2.0 vs Treggiaia: A. Cardini (21′ st) 1-3 P. Giorgi, Autogol, M. Colacchio
- Monteserra vs Atletico Le Melorie: G. Cuffia 1-1 F. Sbrana MVP: Gabriele Cuffia (Monteserra)
- Perignano vs Cerretti FC: M. Ciolli, C. Rivaldo (Rig.) 2-1 Y. Zouhri (45′ st)
- Santacroce Calcio vs Via di Corte: C. Paja, G. Botti, C. Paja 3-1 MVP: Claudio Paja (Santacroce)
- Stella Azzurra vs Gavena Giovani: Autogol 1-1 L. Bartoli
- riposa La Fornace
Livorno, girone unico
- Calcio Popolare Football Livorno vs Sasso Pisano: M. Freschi (22′ pt) 1-0 MVP: Matteo Ludovico II Freschi (Calcio Popolare Football Livorno)
- Monteverdi 2006 vs Suvereto Calcio 2020: F. Loizzo (Rig.), C. Perciavalle, T. Doria 3-1 A. Di Sacco MVP: Tommaso Doria (Monteverdi 2006)
Lucca, girone B
- Villa Basilica 2023 vs Pappiana: A. Simi 1-1 L. Benvenuti
Tutte le info a cura di www.tuttocampo.it