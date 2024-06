Prevenire e mitigare i rischi delle frodi: convegno molto partecipato in Comune

Scritto da admin• 3:32 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un fenomeno sempre più diffuso, ovvero quello delle truffe perpetrate in special modo verso gli anziani, è stato il filo conduttore di un interessante e quanto mai partecipato Convegno svoltosi la mattina di venerdì 31 maggio presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti dal titolo “Prevenzione frodi. Prevenire, Contrastare e Mitigare i rischi delle Frodi Cybersecurity – Quadro normativo di riferimento”.

di Giovanni Manenti

Il tutto organizzato da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Polizia di Stato con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e la cultura dei cittadini per difendersi dai frodatori, ed al quale hanno preso parte per l’Amministrazione Comunale l’Assessore ai Rapporti con i cittadini ed alle innovazioni tecnologiche Gabriella Porcaro, mentre per Poste Italiane erano presenti Raffaele Panico (Responsabile di Fraud Management), Alessandra Mariotti (Responsabile Fraud Management Centro Nord) e Fabrizio Gaudio(Direttore Filiale di Pisa).

A questo incontro, seguirà nel mese di giugno, un progetto pilota formativo sulla prevenzione delle frodi digitali e finanziarie, secondo il seguente calendario:

· 6 – 7 e 13 – 14 giugno dalle ore 10 alle 13.00: postazione-corner dedicata all’ascolto e al supporto presso l’ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele II a Pisa;

· 13 giugno dalle ore 16 alle 18:30: aula formativa presso il Comune di Pisa, dedicata ai cittadini.A seguire, nel mese di settembre si terrà una seconda aula formativa dedicata agli studenti delle scuole superiori, mentre nel corso del citato convegno è stato anche presentato un annullo speciale dedicato.

Su quanto sia importante educare la cittadinanza sui pericoli delle Frodi lo chiarisce l’Assessore Gabriella Porcaro sottolineando: “Abbiamo voluto approfondire il tema delle frodi informatiche, un aspetto che vede il Comune di Pisa già impegnato in una Campagna informativa e divulgativa per tutelare gli anziani affinché gli stessi non cadano nella rete delle truffe, che rappresentano un fenomeno allarmante ed in crescita, tant’è che il Ministro dell’Interno ha già adottato tutta una serie di provvedimenti ed anche ampliato la piattaforma finanziaria per consentire a tutti i Comune di mettere in campo delle azioni di prossimità e di tutela degli anziani, mentre nello specifico questa mattina, grazie ad un parterre di relatori molto importante, andremo ad approfondire il tema, oltre ad illustrare quello che è il “Progetto Pilota” che il Comune di Pisa avvierà in collaborazione con Poste Italiane, grazie al quale intensificheremo queste azioni di prossimità, facendo sì che gli anziani possano capire quali siano le nuove dinamiche per adottare comportamenti di autotutela, unitamente all’implementazione dei presidi presso i singoli Uffici postali ed alla distribuzione di vademecum affinché gli anziani non si sentano soli e possano non farsi sorprendere da questi impostori sempre più sofisticati“.

Alle parole dell’Assessore fanno eco quelle del Direttore della Filiale di Pisa di Poste Italiane Fabrizio Gaudio, il quale evidenzia; “Il progetto avviato nasca da una sensibilità registrata con l’attività svolta dal Comune di Pisa qualche mese fa e connessa al sostegno e supporto di cittadini clienti in prossimità ed all’interno di Uffici Postali, Banche ed Uffici Finanziari, circostanza da cui è scaturita la conoscenza e lo sviluppo del fenomeno relativo alle truffe principalmente a danno degli anziani, facendo sì che nascesse questa sinergia con l’Amministrazione Comunale, qualora si tenga conto che Poste Italiane, che rappresenta la più grande Società di servizi del Paese, avverte, subisce e gestisce in maniera importante il fenomeno delle frodi, soprattutto quelle tecnologiche. Ecco pertanto“, conclude Fabrizio Gaudio, “che abbiamo pensato assieme di organizzare sia questo evento che, in particolare, un’attività concreta che si svilupperà nel corso del prossimo mese di giugno dove avremo, presso alcuni importanti Uffici Postali cittadini, l’attuazione di un “Progetto Pilota”, attraverso dei corner e delle postazioni dedicati presso i quali Poste Italiane con i propri esperti e la Polizia postale potranno fornire ai clienti le dovute informazioni, oltre a supportare e gestire direttamente anche eventuali situazioni critiche legate a situazioni fraudolente“.

