Presentato il cartellone 23-24 degli spettacoli al Teatro Verdi di Pisa

Scritto da admin• 1:14 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Che il pubblico sia affezionato alla programmazione del Teatro Verdi è oramai un dato di fatto e la più limpida dimostrazione di è avuta nel tardo pomeriggio di martedì 4 luglio 2023 allorché ha gremito ben oltre le aspettative il Foyer del Teatro per assistere alla presentazione del Cartellone degli Spettacoli di Lirica, Prosa e Danza per la Stagione 2023-’24, che vedeconfermata altresì la Sezione “Family & Kids” che tanto successo ha avuto nella scorsa sessione.

di Giovanni Manenti

Ad illustrare l’ampio programma ai presenti, ancor più ampliato nella sua offerta rispetto al passato, sono stati la Presidente della “Fondazione Teatro Verdi” Patrizia Paoletti Tangheroni, il Presidente della Fondazione Pisa Avv. Stefano Del Corso, l’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, il Direttore Artistico del Teatro Cristian Carrara e la Direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo, per ciò che concerne la Prosa, Patrizia Coletta.

Legittimamente orgogliosa del programma allestito, la Presidente Patrizia Paoletti Tangheroni ha tenuto a sottolineare come: “sia per me un orgoglio poter partecipare che anche quest’anno il Ministero ci ha confermato un alto riconoscimento in merito alla qualità delle nostre proposte, considerando che questa è la quinta stagione nel mio ruolo di Presidente della Fondazione e devo dire che dal mio insediamento ad oggi ci sono stati assegnati 4,5 punti in più rispetto a quando siamo partiti, il che ovviamente porta a ricevere più finanziamenti ministeriali, per un miglioramento nella relativa Classifica superiore a quello di altre realtà a noi vicine“.

“Questa maggiore disponibilità economica“, conclude la Presidente, “ha consentito di allestire un cartellone vieppiù ricco di offerte, con ben 10 appuntamenti dedicati alla Prosa e 5 serate di Lirica, di cui due di nostra produzione, oltre a tre spettacoli di danza, ed in più è stato altresì incrementata da tre a quattro giornate la Sezione “Family & Kids” che tanto successo ha riscontrato nella precedente edizione, il che ci pone nella condizione di aprire sin da subito la Campagna Abbonamenti, per la quale contiamo come di consueto sul contributo delle Associazioni che sono rimaste molto soddisfatte delle proposte, per un’offerta variegata e molto articolata con un piccolissimo aumento del relativo costo di 3 €uro per la sola Lirica, restando invariato per la Prosa“.

Più nello specifico del programma, lo stesso viene illustrato dal Direttore Artistico Cristian Carrarache evidenzia come: “abbiamo lavorato per far sì che ci fosse un aumento della nostra offerta, facendo al contempo in modo che la stessa potesse intercettare il maggior numero di persone possibile rispetto alle rispettive esigenze, così che per l’Opera abbiamo 5 titoli di cui quattro di nuova produzione, con grandissimi nomi nei relativi Cast, iniziando con “Il Barbiere di Siviglia”, per poi proseguire con un omaggio a Puccini mandando in scena “La Rondine”, non una delle opere più conosciute del Maestro ma comunque deliziosa, cui seguiranno “L’Incoronazione di Poppea” di Claudio Monteverdi, ancora Puccini con la celeberrima “La Bohème” e quindi concludere con l’ultimo atto della trilogia delle Opere buffe di Wolfgang Amadeus Mozart, vale a dire “Così Fan tutte”, con la novità che le scene ed i costumi sono per la prima volta disegnati da Milo Manara.

“Stesso discorso vale per la Prosa“, prosegue Cristian Carrara, “con ben 10 rappresentazioni per un’offerta quanto mai varia, di cui cito la famosissima “Romeo e Giulietta” per la regia di Gigi Proietti, una delle ultime portate in scena dal grande artista, al pari di Claudio Bisio con “La mia vita raccontata male” e “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello, oltre ad un ulteriore omaggio a Puccini con la pièce teatrale “L’altro Giacomo” portata in scena dall’attore pisano Renato Raimo, mentre per ciò che concerne la Stagione di Danza, la stessa è incentrata su tre spettacoli di altissimo livello, costituiti da “Alles Walzer”, dedicato al famoso ballo viennese in programma sotto Natale, con a seguire “Back to Dance”, per la coreografia di Giulia Staccioli e prodotto da “Kataklò Athletic Dance Theatre” e quindi concludersi con un omaggio alla celebre “Carmen” di Bizet”.

“Abbiamo infine deciso di confermare“, conclude il Direttore Artistico, “lo spazio dedicato ai più piccoli con la Sezione “Family & Kids” che nella passata stagione ha rappresentato un esperimento che ha incontrato i favori del pubblico, tanto che quest’anno siamo passati da tre a quattro spettacoli aventi tutti come tema il Musical per bambini, a cominciare da “Malèfici”, scritto da Dario Vergassola che, con la consueta ironia, si pone la domanda: “Ma come erano i cattivi delle fiabe da piccoli …??”, oltre alla famosissima “Cenerentola” ed uno spettacolo bellissimo, sempre in musica, quale “La testa del Chiodo” sulle più conosciute filastrocche di Gianni Rodari, per poi chiudere con “Il Baule di Verdi”,, un’allegoria che rivela segreti poco conosciuti del grande Maestro, celati, appunto, in un vecchio baule“.

Last modified: Luglio 5, 2023