Presentate le iniziative di Carnevale a Cascina

Scritto da admin• 1:38 pm• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – Maschere, coriandoli, spettacoli e tanto divertimento. Anche per il Carnevale, Cascina lancia una proposta che punti a soddisfare tutto il territorio, con eventi diffusi per raggiungere le frazioni più periferiche. L’organizzazione è a cura della Pro Loco di Cascina, in collaborazione con l’amministrazione comunale e Sogefarm.



“Siamo particolarmente soddisfatti dell’organizzazione ‘dei Carnevali’ – ha detto Bice Del Giudice, assessora alla cultura –. Il filo conduttore che abbiamo scelto è rappresentata dalla diffusione delle iniziative: non solo il centro storico sarà interessato dalla festa, attirando famiglie e bambini, ma anche i paesi, con le frazioni che sono importantissimi presidi sociali. Senza dimenticare che abbiamo coinvolto anche il nostro tempio della cultura che è la Città del Teatro con ‘Alice nel paese delle meraviglie’ e laboratori di maschere già iniziate”.

Si parte giovedì 8 febbraio a San Sisto al Pino (Circolo Arci), per poi proseguire con gli eventi sabato 10 a Latignano (nei locali della Misericordia) e chiudere il 17 e il 18 febbraio sul Corso Matteotti. Tutte le iniziative avranno inizio alle 14.30, con gli organizzatori che raccomandano ai partecipanti di presentarsi in maschera per rendere le feste ancor più belle. “La Pro Loco si è impegnata soprattutto nel cercare di organizzare eventi in due frazioni più marginali del nostro territorio – ha sottolineato Simone Perini, vicepresidente della Pro Loco –, come San Sisto al Pino e Latignano. Qui ci sono già dei centri culturali importanti e abbiamo solo dato un supporto per cercare di allargare gli eventi. Sul Corso Matteotti saremo presenti il 17 e 18 febbraio con musica, street band, animazione e giochi e con la presenza della banda filarmonica di Sant’Anna”.

Per Sogefarm era presente alla conferenza stampa Cristiana Simonelli, direttrice della farmacia di Titignano. “Ringraziamo l’amministrazione comunale per questa nuova opportunità di collaborazione e di darci l’opportunità di sostenere le varie attività facendo conoscere al territorio la nostra società. Oltre a supportare i cittadini con le attività che si svolgono nelle quattro farmacie comunali, ci fa piacere essere di supporto alle famiglie e ai bambini con queste attività”.

A chiudere in bellezza è stata la nuova direttrice artistica della Città del Teatro, Cira Santoro, che ha presentato le iniziative previste per martedì 13 febbraio tra musica, giochi, tanto divertimento (dalle 17) e lo strabiliante spettacolo “Alice” della compagnia Pilar Ternera/ NTC alle 19. “Con questo ulteriore evento puntiamo a costruire idealmente un ponte fra il teatro e la città di Cascina. Il Carnevale è un’occasione importante per avvicinare tutte le famiglie, soprattutto quelle che magari non conoscono ancora la realtà del teatro. Per accompagnare le famiglie allo spettacolo, abbiamo messo in piedi dei laboratori di costruzione delle maschere insieme all’associazione Mani Attive. Arriveremo così alla festa per tutti i bambini, con selezione musicale di Giacomo D’Alelio, una sfilata di maschere, balli e tanto divertimento. A chiudere ci sarà lo spettacolo ‘Alice’, con l’importante collaborazione con la compagnia Pilar Ternera, che farà incursioni nelle scuole per promuovere la serata sostenuta anche dall’assessorato al sociale”.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 6, 2024