Presentata la ventesima edizione della Pisa World Cup

PISA – Un traguardo importante, quello che in questo fine settimana taglierà la “PISA WORLD CUP”, Torneo di Calcio Giovanile organizzato da “EVENTOUR“, in quanto trattasi della 20esima edizione dello stesso, il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza alla presenza di Frida Scarpa, Assessore allo Sport del Comune di Pisa, Maurizio Faraci e Luca Di Mauro, rispettivamente Direttore di Eventour e Responsabile organizzativo e Responsabile marketing della manifestazione, Alberto Bucci e Silvia Trigiani che venerdì 29 marzo presenta la cerimonia di inaugurazione dell’evento in Piazza dei Cavalieri.

Giovanni Manenti

Saranno pertanto 120 le squadre e 1700 giocatori – delle classi 2007 sino ai più piccoli del 2016, con altresì una Sezione riservata al Calcio Femminile con Under 15 e Under 17 – che si sfideranno dal 29 marzo all’1aprile prossimo con squadre provenienti da tutta Italia e non solo, essendo presenti anche formazioni di Svizzera, Francia, Germania, Albania, Inghilterra e Romania, in un Torneo itinerante che ha come terreni di gioco i campi del Centro Sportivo del Cus di via Chiarugi per quanto concerne la nostra città, oltre ad impianti della Versilia, quali Viareggio, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Camaiore e Seravezza, oltre a Torre del Lago, sede del Torneo femminile con la partecipazione delle selezioni di Club Professionistici come Pisa, Livorno, Lucchese, Empoli, Padova e Spezia …

Tale manifestazione, organizzata da Eventour e che ha ricevuto, fra il altri, il patrocinio del Comune di Pisa e della FIGC, godrà di una spettacolare Cerimonia di inaugurazione nel pomeriggio di venerdì prossimo 29 marzo, con le varie squadre partecipanti a sfilare in un Corteo che da Piazza dei Miracoli raggiungerà Piazza dei Cavalieri per una presentazione ufficiale delle stesse al pubblico presente.

Ovviamente soddisfatto il Direttore di Eventour Maurizio Faraci, che tiene a sottolineare: “E’ per noi una grande soddisfazione aver raggiunto un traguardo così importante come quello della 20esima edizione di un evento che abbiamo ideato alcuni anni fa e che è sopravvissuto anche al periodo di emergenza sanitaria causato dalla pandemia, riuscendo addirittura in questo 2024 a stabilire il record di 120 squadre partecipanti provenienti da 8 nazioni, oltre ad aver dalla scorsa edizione aperto anche al Calcio Femminile avendo ottenuto un positivo riscontro in fatto di adesioni a testimonianza della crescita di questo settore, circostanza certificata altresì dalla presenza di rappresentanti di Club quali Padova, Spezia, Empoli, Pisa, Livorno e Lucchese. Per quanto concerne le Categorie interessate“, conclude Faraci, “la maggiore età è costituita dagli Allievi del biennio 2007-’08 sino ai “primi calci” riservati ai bambini nati nel 2016, oltre alle ragazze divise fra Under 15 ed Under 17, mentre quest’anno siamo altresì orgogliosi di poter inaugurare la Manifestazione con una Cerimonia cosi coinvolgente per la città, visto che la stessa prende avvio da Largo Cocco Griffi, passando per Piazza dei Miracoli sino a giungere in Piazza dei Cavalieri, rappresentando una importante vetrina per Pisa e per la quale devo ringraziare Alberto Bucci che si incaricherà della presentazione, assieme a Silvia Trigiani che collabora con noi da due anni dimostrandosi all’altezza della situazione“.

Parimenti felice per questa nuova iniziativa che coinvolge la città anche l’Assessore allo Sport Frida Scarpa che così commenta: “Siamo molto orgogliosi di entrare in questo nuovo anno in stile pisano con un evento internazionale che coinvolge moltissimi atleti che, fra staff tecnici, delegazioni e familiari, porterà circa 2500 persone sul nostro territorio, la cui inaugurazione prevede al pomeriggio del 29 marzo un Corteo che terminerà in Piazza dei Cavalieri per la Cerimonia di presentazione ufficiale del Torneo, per la quale invito tutti i pisani a non mancare ad un appuntamento del genere. Sono altresì contenta – prosegue l’Assessore – che dalla scorsa edizione il Torneo abbia aperto le porte anche al Calcio femminile, il che lo rende ancor più inclusivo e, soprattutto, attraente vista la presenza anche di Società straniere per una Manifestazione che comprende numerose Categorie a partire dai cosiddetti “Pulcini” sino ad arrivare agli Allievi, che rappresentano il limite massimo del Calcio Giovanile. Questa partecipazione di giovani e giovanissimi“, conclude Frida Scarpa, “rappresenta anche una grande occasione per ribadire il valore educativo che, assieme alla Scuola ed alla Famiglia, lo Sport evidenzia, ragion per cui dobbiamo cercare di sostenere e supportare il più possibile le attività di inclusione ed aggregazione, nonché di selezione delle nostre potenzialità per il raggiungimento degli obiettivi e capire che i fallimenti possono essere parte di grandi successi, così che lo Sport diviene un valore aggiunto per la crescita della nostra Società“.



Il programma

VENERDI’ 29 MARZO

Arrivo di tutte le delegazioni dalle ore 13.00 alle ore 16.30 presso il Meeting Point – Largo Cocco Griffi – Pisa per check in Torneo e consegna materiale illustrativo

Ore 16.45 Ritrovo di tutte le Squadre in Largo Cocco Griffi a Pisa (Zona Duomo)Ore 17.00 Sfilata di tutte le squadre partecipanti in Piazza dei Miracoli fino a raggiungere Piazza dei Cavalieri. Saluto delle Autorità, Presentazione delle Squadre, Spettacolo, Giuramento Atleta e Inni Nazionali. Cena in Hotel

SABATO 30 MARZO

Ore 09.00 Inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio

DOMENICA 31 MARZO

Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione

Pomeriggio Libero per escursioni facoltative in base al Calendario Gare

LUNEDI’ 1° APRILE

Ore 09.00 Inizio Finali per le Cat. Esordienti, Pulcini, Primi Calci e

Premiazioni al termine delle partite

Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le altre categorieCerimonia di Premiazione al termine di ogni finale

