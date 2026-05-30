Potere al Popolo lancia una raccolta firme per la mozione popolare per il diritto all’abitare

Written by Redazione• 5:07 pm• Pisa, Politica

PISA – Sabato 30 maggio al Mercato Paparelli e al CEP Potere al Popolo ha lanciato una raccolta firme per la mozione popolare per il diritto all’abitare.

“Decine e decine di firme raccolte in poche ore sulla proposta di mappare il patrimonio abitativo pubblico e privato sfitto, al fine di recuperarlo per aumentare il patrimonio ERP si legge in una nota stampa – Una proposta diretta a contrastare lo strapotere della rendita, favorita dalla Giunta Conti che, al di là delle dichiarazioni di facciata, sta completando con il nuovo POC l’opera di svendita della città ai grandi fondi immobiliari, avviata dal centrosinistra. Una direzione che aumenterà ancora di più l’erosione del potere d’acquisto dei redditi e dei salari delle fasce popolari. Ora più che mai è necessario organizzarsi nei quartieri e nelle periferie per lo stato sociale, per il salario, per il diritto ad una qualità di vita dignitosa, già compromessi dall’economia di guerra portata avanti dal Governo Meloni e precedenti. In questo clima, i fascisti al governo nazionale e della città continuano a soffiare sul fuoco della guerra tra poveri all’interno dei quartieri popolari, come dimostra la strumentalizzazione densa di menzogne che è in corso in queste ore sul CEP, descritto come “far west” da Fratelli d’Italia per agitare la solita schifosa retorica della deportazione. La stessa con cui nel gennaio/febbraio scorso sono state promosse ronde in stile ICE in Via Cattaneo, a cui soltanto la consapevolezza popolare antirazzista ha sbarrato la strada. Contro il veleno sparso da fascisti e razzisti nei quartieri non bastano le dichiarazioni da polemica elettorale che arrivano da quel centrosinistra che ha svuotato i quartieri degli strumenti pubblici di emancipazione popolare, dei presidi politici e sociali, di quegli ambiti culturali che producono sana aggregazione, ossia di quelle strutture di organizzazione popolare che sono da sempre mezzo di rivendicazione per una vita migliore e veri anticorpi antifascisti e antirazzisti. L’alternativa alla disgregazione e al tutti contro tutti prodotti dalla competizione immanente in questo sistema economico basato sullo sfruttamento e sul profitto si costruisce con l’organizzazione popolare. Come Potere al Popolo continuiamo a promuoverla e a lottare, per costruire un modello di città pubblica e un’alternativa autonoma e indipendente nel paese! Per questo invitiamo chiunque condivida questa prospettiva a unirsi alla festa di tesseramento di Potere al Popolo Pisa e provincia, Sabato 6 giugno, dalle ore 18:00 al Circolo Agorà, in Via Bovio 19. Cambiamo tutto!“, conclude la nota stampa.

Last modified: Maggio 30, 2026