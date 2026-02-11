Pontedera, sondaggio online per attivare il servizio di pre-scuola

Written by admin• 10:11 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Il Comune di Pontedera ha avviato un sondaggio online per valutare l’interesse delle famiglie verso l’eventuale attivazione del servizio di pre-scuola per il prossimo anno scolastico. Il form, disponibile da oggi, potrà essere compilato fino al 24 febbraio.

Sono disponibili due questionari distinti – uno dedicato alla scuola dell’infanzia e uno alle scuole primarie – accessibili tramite i link pubblicati sul sito istituzionale. L’indagine ha carattere conoscitivo e non vincolante: in caso di esito positivo, seguirà l’apertura ufficiale delle iscrizioni con tutti i dettagli operativi.

Il servizio di pre-scuola consiste nell’accoglienza degli alunni prima dell’inizio delle lezioni, all’interno dei plessi scolastici, in spazi idonei e per un massimo di un’ora, indicativamente dalle 7.30 alle 8.30. La gestione sarà affidata a operatori qualificati e comprenderà attività di laboratorio e animazione.

Dal sondaggio sono escluse le scuole primarie Margherita Hack e Madonna dei Braccini, dove il servizio è già attivo. Negli altri plessi, l’attivazione sarà possibile al raggiungimento di un numero minimo di richieste, con almeno 10 alunni aderenti.

Il costo previsto è di 18 euro mensili, ridotti a 10 euro in caso di due o più figli iscritti, oltre a una quota di iscrizione una tantum di 10 euro.

