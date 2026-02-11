DETAILLs Lab dell’Università di Pisa premiato per Public Engagement e Impatto Sociale

Written by admin• 10:23 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il DETAILLs Lab dell’Università di Pisa è tra i vincitori del Premio Mario Raffa – Public Engagement and Social Impact, promosso dall’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG). La cerimonia di premiazione si è svolta a Udine lo scorso 6 febbraio, nell’ambito dell’incontro annuale dell’associazione.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria del professor Mario Raffa, valorizza i progetti universitari capaci di trasformare la ricerca accademica in valore concreto per la società, attraverso attività di coinvolgimento pubblico, open science, inclusione e contributi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

DETAILLs è stato premiato per il lavoro di condivisione e co-creazione di conoscenza sull’intelligenza artificiale, e per la capacità di favorire un dialogo aperto tra università, cittadini, imprese e istituzioni. Il laboratorio si distingue per un approccio interdisciplinare che integra ricerca scientifica e attenzione agli impatti sociali, economici e culturali delle tecnologie emergenti.

«Questo riconoscimento conferma il percorso intrapreso – ha commentato Filippo Chiarello, responsabile del laboratorio –. DETAILLs nasce per portare la riflessione sull’AI fuori dall’accademia, creando spazi di confronto critico e inclusivo».

Il premio valorizza il lavoro di un team multidisciplinare. Chiarello ha ringraziato il gruppo di ricerca e l’AiIG per l’attenzione verso la Terza Missione, sottolineando il valore del public engagement come parte integrante del ruolo dell’università.

Fondato presso il Dipartimento DESTEC e attivo in collaborazione con la Scuola di Ingegneria, DETAILLs rappresenta oggi un punto di riferimento per ricerca, formazione e divulgazione sui temi dell’intelligenza artificiale e delle politiche dell’innovazione.

Tutte le iniziative del laboratorio: https://www.detaills.eu/

Last modified: Febbraio 11, 2026