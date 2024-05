Pontedera, Green Park: aggiornamenti e impegni sullo smaltimento dei rifiuti

Scritto da admin• 11:09 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Recentemente, si è svolto un controllo congiunto nell’area di cantiere della società Green Park per verificare l’adempimento delle ordinanze sindacali riguardanti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti temporaneamente depositati nelle piazzole di stoccaggio terreni. Al sopralluogo hanno partecipato i soggetti competenti e il rappresentante della società Green Park.

È stato constatato che è stata avviata la rimozione della pista di cantiere contenente Keu e che sono in corso le attività per lo smaltimento del materiale presso un impianto esterno. La società ha diffuso una nota stampa per informare i residenti sullo stato delle operazioni, assicurando che il processo di smaltimento sta procedendo secondo il programma previsto e che si stanno cercando modi per accelerare il processo.

I rallentamenti iniziali dovuti al maltempo sembrano essere stati superati e si prevede di accorciare il cronoprogramma già dal mese di giugno. Si è anche sottolineato che i controlli effettuati durante le operazioni di carico non hanno evidenziato anomalie e che le analisi delle acque effettuate in contraddittorio con ARPAT non hanno riscontrato pericoli per le falde e i pozzi. La società si impegna a chiudere l’operazione nel minor tempo possibile, scusandosi per eventuali ritardi.

Last modified: Maggio 24, 2024