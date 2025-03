Pontedera celebra le donne: mostre e inaugurazioni per omaggiare dieci figure femminili con le piste ciclabili intitolate

Written by admin• 2:27 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Il programma delle Donne di Pontedera entra nel vivo con quindici giorni di eventi, che durante la prima parte di marzo, in collaborazione con numerose realtà locali, offriranno una panoramica completa sulla comunità femminile, affrontando diversi temi in modo inclusivo e globale. Domani, martedì 4 marzo, sono in programma due importanti inaugurazioni, organizzate in collaborazione con l’Associazione Toponomastica Femminile.

La prima si terrà alle 12 presso la biblioteca comunale Giovanni Gronchi, con l’inaugurazione della mostra Le Atlete, composta da sei pannelli fotografici dedicati alle protagoniste dei giochi olimpici e altrettanti alle campionesse delle paralimpiadi. Alle 15, presso i Laghi Braccini, avrà luogo l’inaugurazione delle piste ciclabili intitolate a dieci donne, con il ritrovo sulla pista dedicata a Camilla Ravera.

Oltre a Ravera, sono già state apposte le targhe su diverse ciclopiste del territorio comunale, intitolate a Lidia Beccaria Rolfi, Ipazia, Jane Jacobs, Anbara Salam Khalidi, Tosca Bimbi, Maria Montessori, Joyce Lussu, Athe Gracci e Cornelia Fabri.

Il percorso per l’intitolazione di queste piste ciclabili ha visto un coinvolgimento attivo degli studenti di tre istituti superiori della città: l’Iti Marconi, l’Ipsia Pacinotti e il Liceo XXV Aprile, che hanno partecipato al progetto del Comune, in collaborazione con l’Associazione Toponomastica Femminile. I nomi selezionati sono stati scelti in base all’ “Aderenza al criterio della cura”, e rappresentano donne che si sono distinte in vari ambiti, come la cura dell’ambiente, della salute, dei diritti, delle relazioni e dell’educazione, sia a livello locale che internazionale. La Giunta Comunale ha successivamente approvato la delibera per le intitolazioni e le targhe con i nomi, le professioni e le date di nascita e morte sono state installate in loro onore.

Last modified: Marzo 3, 2025