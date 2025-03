Riqualificazione del Quartiere San Martino: il Sindaco Conti presenta il progetto di valorizzazione delle aree storiche

Written by admin• 2:05 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il Sindaco di Pisa, Michele Conti, ha presentato una nuova proposta progettuale per il quartiere San Martino, che prevede la rifunzionalizzazione delle aree una volta occupate dall’antico fossato adiacente alle mura del Bastione.

«Con questo intervento – afferma il Sindaco Conti – intendiamo proseguire l’opera di riqualificazione urbana del centro storico che abbiamo avviato fin dal nostro primo giorno di insediamento. Recentemente, abbiamo completato la riqualificazione dell’area d’ingresso in Piazza Toniolo, creando un ambiente che comunica immediatamente qualità, bellezza e decoro. Questo nuovo progetto, che prevede la conservazione di una fascia verde, la valorizzazione dell’elemento storico dell’acqua e la realizzazione di 90 posti auto (la maggior parte dei quali riservati ai residenti), contribuirà a valorizzare le attività commerciali storiche del quartiere, restituendo ai pisani un’area attualmente inaccessibile e abbandonata, simbolo di degrado.»

«Le componenti principali del progetto – continua il Sindaco Conti – comprendono la riproposizione dell’elemento acqua come memoria dell’antico fossato mediceo, in corrispondenza del Ponte della Campana, e la creazione di aree di sosta per le auto, schermate da pensiline verdi, destinate a residenti e turisti. Un’ampia fascia verde sarà realizzata a ridosso delle mura del Bastione, con percorsi pedonali e spazi dedicati al relax, in grado di collegare quest’area con il resto della città.»

«Con questo progetto, che è aperto a contributi migliorativi, la nostra Amministrazione dimostra concretamente la volontà di far tornare vivi i quartieri del centro, rendendoli di nuovo abitati dai cittadini pisani. Abbiamo preso impegno per i prossimi anni – conclude il Sindaco – e proposto un Patto ai cittadini, descritto nel nostro programma di governo, che punta a riportare residenti a vivere nel centro storico e nei quartieri. Stiamo lavorando, attraverso gli strumenti urbanistici in fase di approvazione, alla città dei 100 mila abitanti, dove ci sia spazio per chi vuole fare impresa e i servizi siano maggiormente orientati verso chi vive, lavora e studia a Pisa. In questo contesto, il progetto di valorizzazione del quartiere San Martino contribuirà a rivitalizzare la zona dal punto di vista commerciale e avrà un impatto positivo sulla qualità della vita dei residenti.»

