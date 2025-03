Il Comune di Pisa presenta il piano di sviluppo per la riqualificazione di Coltano: valorizzazione storica, culturale e sociale

Written by admin• 2:33 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il Comune di Pisa ha partecipato al bando “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 dicembre 2024. L’obiettivo del bando è quello di supportare interventi di rigenerazione e riqualificazione di beni pubblici comunali, favorendo la valorizzazione di immobili attraverso possibili investimenti privati, contribuendo così al rilancio economico di aree necessitanti di interventi di recupero.

Il piano di sviluppo presentato stamani in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti, e del vicesindaco Raffaele Latrofa, riguarda la riqualificazione architettonica e funzionale degli edifici storici di Coltano di proprietà comunale. Il progetto ha l’intento di migliorare l’offerta di servizi collettivi e promuovere inclusività, benessere e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della zona.

Il sindaco Michele Conti ha sottolineato come il bando abbia offerto l’opportunità di sviluppare un masterplan per l’intera area di Coltano, puntando sulla riqualificazione di edifici storici, come la villa Medicea e l’ex scuola “Armando Diaz”, per dare nuovo impulso al territorio. Il piano si inserisce in un più ampio progetto di recupero, che include anche l’intervento su altre proprietà come la Stazione radio di Guglielmo Marconi e le Stalle del Buontalenti. La proposta mira a ridare valore a un patrimonio che oggi giace in stato di abbandono, puntando anche su forme di collaborazione pubblico-privato per sviluppare potenzialità turistiche e ricettive della zona.

Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha illustrato come il progetto rispetti le linee guida del bando, che favorisce i comuni di piccole-medie dimensioni. Il piano include interventi per la riqualificazione culturale, turistica e infrastrutturale, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e al benessere sociale, con attività pensate per migliorare la qualità della vita dei residenti. Il piano economico complessivo si aggira intorno ai 6 milioni di euro, con una parte di finanziamento a carico del Comune.

Il progetto si prefigge di valorizzare Coltano come un’area ad alto valore ambientale, culturale e storico, con l’obiettivo di preservare e riqualificare il paesaggio, la memoria storica e promuovere attività turistiche e sociali. In particolare, si prevede il recupero degli edifici storici, la creazione di nuove infrastrutture per la mobilità ciclabile e pedonale, e la promozione di attività legate al benessere e alla salute, con iniziative sociali per pazienti fragili.

Il piano prevede anche la valorizzazione del territorio attraverso il “Cammino d’Etruria”, un itinerario che collega Pisa a Volterra, passando per Coltano, integrando così il patrimonio naturale e storico con opportunità per la fruizione culturale e turistica della zona.

In sintesi, il progetto del Comune di Pisa punta a ridare vita a Coltano, trasformandola in un punto di riferimento per la cultura, il turismo sostenibile e il benessere sociale, con un piano di sviluppo che coinvolge la comunità locale e mira a un utilizzo più funzionale e sostenibile del patrimonio pubblico.

Last modified: Marzo 5, 2025