Ponte di Mezzo chiuso al traffico domenica 8 dicembre, dalle 8 alle 13, per l’evento “Sorriso in moto”

PISA – Per permettere lo svolgimento dell’evento “Sorriso in moto”, in programma domenica 8 dicembre al mattino, sarà chiuso al traffico il Ponte di Mezzo dalle 8:00 alle 13:00.

“Sorriso in moto” è un evento gratuito organizzato dal Motoclub Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e della Confcommercio Provincia di Pisa.

Durante la mattinata, i ragazzi con disabilità avranno l’opportunità di salire in moto lungo un percorso appositamente allestito, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. La giornata sarà animata dai clown di corsia dell’associazione “Ridolina”.

