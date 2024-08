PNRR, Pinqua di via Rindi-via Piave: al via riconsegna degli alloggi riqualificati

Scritto da admin• 1:19 pm• Attualità, Pisa

Michele Conti: “Prende forma il progetto per la qualità dell’abitare che andrà a rigenerare tutto il quartiere”

PISA – Primi traslochi in corso venerdì 9 agosto nel piazzale Venezia 1, alle spalle di via Rindi a Porta a Lucca, dove vengono riconsegnati i primi alloggi popolari riqualificati grazie agli interventi straordinari finanziati dal fondo Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, e cofinanziati dal Comune di Pisa per un totale di quasi 8 milioni di euro (7.991.992,00 euro), il cui soggetto attuatore è Apes. A presenziare alla riconsegna dei primi appartamenti stamani il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente di Apes Chiara Rossi.

«Un risultato storico; la nostra soddisfazione è tanta – commenta il sindaco Michele Conti -. Nel 2018 avevamo trovato un patrimonio di case popolari fortemente fatiscente e critico. Oggi, invece, siamo qui a consegnare agli inquilini i primi alloggi riqualificati. Al termine dei lavori saranno in totale 113 gli alloggi che verranno recuperati nei piazzali Genova, Amalfi, Venezia, Sicilia. L’area a cavallo tra via Contessa Matilde e via Rindi prende così forma e mostra i primi risultati concreti e tangibili dell’investimento che come Comune di Pisa stiamo facendo insieme ad Apes per rigenerare un intero quartiere costituito da edifici popolari che erano datati e necessitavano di un rinnovamento sostanziale. Grazie alla nostra capacità di intercettare i fondi Pinqua per la qualità dell’abitare, da qui in avanti i 113 nuclei familiari che risiedono nei piazzali di Porta a Lucca, potranno disporre di abitazioni completamente riqualificate, messe a norma e rinnovate in maniera funzionale. Ringraziamo Apes per l’impegno con cui sta dirigendo tutta l’operazione, molto complessa anche per la gestione di tutti gli spostamenti delle famiglie in altri alloggi Erp e il loro rientro a casa».



Il progetto complessivo, realizzato a stati di avanzamento, prevede la riqualificazione del quartiere Erp tramite interventi di miglioramento energetico, strutturale e impiantistico sugli immobili situati tra via Rindi e via Piave. I lavori riguardano il recupero funzionale completo di 113 alloggi di proprietà Erp e prevedono per ciascuna unità immobiliare il rifacimento completo di impianto elettrico, idrico e termico, delle finiture (infissi e sistemi oscuranti), la tinteggiatura, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti. Dall’inizio dell’intervento (novembre 2023) a oggi, i lavori stanno rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma: nel mese di agosto vengono consegnati i primi tre appartamenti ristrutturati, tra settembre e ottobre ne verranno consegnati altri 21. Quindi, si prosegue, a blocchi di 24 alloggi, al completamento dei lavori e alla riconsegna, fino a terminare l’operazione complessiva di riqualificazione entro la fine del 2025. L’importo totale dei lavori di recupero dei 113 alloggi è di 6,5 milioni di euro.

Per la ristrutturazione dei primi appartamenti consegnati il 9 ed il 28 agosto in media sono stati spesi circa 46mila euro ad appartamento.

Le famiglie che risiedono negli appartamenti interessati dai lavori sono state nel frattempo trasferite presso altri immobili, sempre di proprietà ERP, e il Comune si è fatto carico delle operazioni e spese di trasloco, sia per lo spostamento negli appartamenti temporanei, che per riportare le famiglie nelle proprie abitazioni ristrutturate.

Last modified: Agosto 9, 2024