Più corse per il litorale nel periodo estivo e una navetta che colleghi la città al Parco di San Rossore

PISA –

PISA – L’istituzione di una circolare sui Lungarni e di una navetta che colleghi la città con il Parco di San Rossore, corse aggiuntive per il litorale durante il periodo estivo, la modifica e l’intensificazione di alcune corse per soddisfare le esigenze di spostamento di studenti e personale universitario e per raggiungere la sede USL di via Cocchi ad Ospedaletto. Sono alcune delle previsioni contenute in un atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale nell’ultima seduta per integrare e potenziare il trasporto pubblico su gomma nella città di Pisa.

Modifiche che sono state concordate con Regione Toscana, Autolinee Toscane e Provincia di Pisa. A seguito della stipula tra Regione e Autolinee Toscane del contratto per l’affidamento in concessione del servizio era infatti prevista l’istituzione di una nuova linea urbana nel Comune di Pisa, la LAM 4, di fatto mai attivata, per un chilometraggio complessivo annuale di 249.139 chilometri. Un chilometraggio che sarà quindi in parte riutilizzato per rafforzare il trasporto urbano. Toccherà ora alla Regione dare il via libera definitivo alle modifiche proposte che, come concordato tra gli enti interessati, saranno operative a partire da novembre 2023.

Nello specifico il documento approvato dalla Giunta prevede di potenziare la rete cittadina con le seguenti percorrenze:

– l’istituzione di una circolare sui lungarni, con servizio giornaliero, partenza dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e frequenza di 15 minuti;

– l’istituzione di una navetta per collegare la città con il Parco di San Rossore nei weekend e nei giornini festivi e frequenza di 60 minuti;

– la modifica delle Linee 12 e 16 atte ad effettuare il passaggio per la sede USL di via Cocchi ad Ospedaletto e, solo per la Linea 16, l’intensificazione delle corse per Montacchiello, prevedendo una frequenza di 30 minuti;

– l’inserimento di corse aggiuntive per il litorale nei mesi estivi aumentando le corse della Linea 20 per il periodo dall’11.06 al 31.08 nei giorni di sabato e domenica;

– il prolungamento del percorso della linea LAM Verde fino al dipartimento di Chimica in via Giuseppe Moruzzi;

– l’intensificazione di esercizio delle autolinee 010 e 020 per soddisfare le esigenze di spostamento degli studenti e del personale del Dipartimento di Veterinaria che si trova in località San Guido con il Centro di Pisa.

La delibera prevede infine la cessione di una parte del chilometraggio residuo inutilizzato alla Provincia di Pisa per potenziare la cintura dell’urbano di Pisa a beneficio di tutto il bacino, con una conseguente riduzione per il Comune di Pisa della propria quota di contribuzione annua prevista per il servizio.

Last modified: Maggio 9, 2023