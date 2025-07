Piscine di Cascina, intervento dell’amministrazione da 400.000 euro

Written by admin• 2:13 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Con l’ultima variazione di bilancio, l’amministrazione comunale ha stanziato 400.000 euro per la riqualificazione delle piscine comunali. Un intervento di grande portata per la sostituzione dell’impianto di filtraggio della vasca scoperta e di quella da 50 metri. “Sono ancora in funzione i filtri di quando è stato inaugurato l’impianto 35 anni fa – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –: andremo a sostituirli con macchinari di nuova generazione, con vantaggi dal punto di vista ambientale e riduzione dei costi di gestione. Questo garantirà il funzionamento della piscina, con la prosecuzione dell’attività sportiva nella vasca interna durante la stagione invernale e il mantenimento di uno spazio ricreativo vicino casa al posto del mare. Uno spazio adatto a venire con le famiglie, con il gestore che ha sempre garantito la piena sicurezza degli spazi”.

A entrare nel merito dell’intervento è stato il vicesindaco Cristiano Masi. “Abbiamo stanziato 400.000 euro per l’intervento sui filtri della piscina – ha sottolineato –, una cifra ragguardevole che si spiega con le dimensioni e il lavoro che svolgono questi filtri. Non sono certo equiparabili a quelli di un lavello di casa o di una piscinetta, basti vedere che sono alti oltre due metri: sono macchinari che servono a tenere pulita una piscina olimpionica. Un intervento serio, complicato, che viene fatto da una sola azienda in Italia (la Grundfos, un ramo specializzato della Culligan). La sostituzione dei filtri era necessaria per una piscina che rappresenta una realtà quasi unica sul territorio, per come viene gestita, per come viene portata avanti e per tutti gli investimenti che negli anni sono stati fatti, finalizzati anche al risparmio energetico”.

Alla conferenza era presente anche Lorenzo Bani, presidente della Gesport, società che gestisce la piscina di Cascina. “Ringraziamo il Comune per aver riconfermato la fiducia nella piscina e nei gestori – ha aggiunto Bani –. Grazie a questo intervento, continueremo ad avere una piscina all’altezza della situazione. Questi lavori renderanno ancora più qualitativa l’offerta dei servizi che facciamo in questa struttura che ha un numero consistente di utenti. Ricordo che abbiamo dato delle risposte anche a zone dove le piscine erano state chiuse, come San Giuliano, Calci e Pontedera: molti utilizzatori sono venuti qui. Oltre all’azione sociale, portiamo avanti le attività agonistiche per rispondere a coloro che hanno del talento e che vogliono continuare a fare il nuoto a livelli più alti”. Carlo Cavallini, amministratore delegato di Gesport, è invece tornato sull’aspetto dei filtri. “Quelli ancora in funzione hanno fatto ampiamente il loro dovere – ha detto –, ma dopo 35 anni la ruggine li ha indeboliti e già due volte abbiamo avuto problemi per farli ripartire. Sono arrivati al limite, c’è il rischio che da un momento all’altro si rompano e a quel punto non rimarrebbe altro che chiudere la piscina. I nuovi filtri non saranno a sabbia, ma utilizzeranno il sistema Hydro Cleer a diatomea, che ha il vantaggio di poter diminuire il ricambio d’acqua dal 5% al 2,5% del volume dell’acqua della piscina, con un risparmio idrico notevole. Hanno anche una capacità di filtrazione 10 volte superiore ai filtri a sabbia. Grazie a questo intervento potremo rigenerare questa piscina in modo moderno, adeguandoci agli standard di oggi”.

A chiudere gli interventi è stata l’assessora allo sport Francesca Mori. “Come amministrazione abbiamo sempre fatto investimenti importanti sull’impiantistica sportiva: la piscina è sicuramente una di queste. Lo dimostra non solo questo intervento, ma anche la determinazione nostra e della Gesport nel voler mantenere l’apertura durante il Covid, nonostante l’aumento dei prezzi per il caro energia. Per noi lo sport, a tutti i livelli, è sempre stato molto importante. Riuscire a mantenere una piscina aperta, efficiente e di pregio significa che possiamo dare risposta sia ai nuotatori professionisti, sia alla cittadinanza, ma anche alle molte associazioni del territorio cascinese e non solo, che durante il periodo estivo hanno la possibilità di usufruire della piscina”.

