Pisa unita contro la violenza: un mese di iniziative per il 25 novembre

PISA- In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa ha promosso un ampio programma di iniziative diffuse sul territorio, realizzate in collaborazione con associazioni, enti e realtà culturali locali. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza, rafforzando la diffusione di una cultura del rispetto e del contrasto a ogni forma di violenza.

Nei giorni scorsi si sono svolti i primi appuntamenti, dedicati all’analisi degli stereotipi, al ruolo dei media, alla prevenzione e al sostegno delle situazioni di fragilità. Le attività proseguiranno per tutto il mese di novembre, coinvolgendo diversi spazi della città e valorizzando la rete di soggetti che ogni giorno opera nella tutela dei diritti delle donne.

«Ringrazio il Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità e tutte le associazioni che hanno contribuito alla costruzione di questo ricco calendario – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro –. Ogni iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nella battaglia contro la violenza di genere. L’attenzione deve rimanere costante durante tutto l’anno: solo così possiamo sperare in un vero cambio culturale e sociale. I dati dimostrano quanto il lavoro da fare sia ancora immenso e quanto sia necessario rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuola, imprese e territorio. Sono particolarmente soddisfatta della grande partecipazione dell’associazionismo, che ancora una volta mette in campo energie e competenze preziose. Il lavoro del Consiglio si integra naturalmente con quello dell’Amministrazione, nell’obiettivo condiviso di costruire una città più giusta, sicura e consapevole. Solo unendo le forze possiamo contrastare efficacemente una violenza che continua a colpire troppe donne».

«Anche quest’anno – aggiunge Silvia Silvestri, presidente del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità – il calendario del 25 novembre propone una rassegna ricca, grazie all’impegno delle associazioni che compongono il Consiglio. I dati Istat relativi ai primi mesi del 2025 confermano purtroppo un quadro invariato: la violenza fisica resta la più diffusa, seguita da quella psicologica ed economica, e nella maggior parte dei casi avviene in ambito familiare, spesso ad opera del partner o dell’ex partner. Per questo abbiamo organizzato due approfondimenti: il primo, sabato 22 novembre nella Sala delle Baleari, sul rapporto tra donne, lavoro e indipendenza economica; il secondo, sabato 29 novembre al Centro Maccarrone, dedicato alla violenza assistita, un fenomeno meno visibile ma dagli effetti devastanti sui figli che ne sono spettatori e vittime. Il 25 novembre è un’occasione importante per confrontarci, riflettere e rafforzare l’azione educativa e istituzionale contro una violenza che rimane una drammatica emergenza quotidiana».

Sulla stessa linea la vicepresidente del Consiglio, Ivana Cerato: «Il 25 novembre ci ricorda qualcosa che dovrebbe valere ogni giorno: rispetto e parità non possono essere intermittenti. I dati della Casa della Donna confermano che quasi l’80% delle donne seguite subisce violenza da partner o ex partner. Promuovere una vera educazione sentimentale è fondamentale: solo relazioni fondate sul rispetto possono prevenire la violenza. Questo calendario è un invito a scegliere, ogni giorno, da che parte stare».

«Sono convinta dell’utilità dei numerosi eventi proposti – aggiunge la vicepresidente Francesca Muratorio – perché ciascuno rappresenta un seme che potrà germogliare nel contrasto alla violenza sulle donne. Anche la normativa del Codice Rosso, introdotta nel 2019 e poi aggiornata, va in questa direzione, con pene più severe per reati come stalking e maltrattamenti in famiglia e con nuove fattispecie, come il revenge porn».

Il programma

Giovedì 20 novembre – ore 12.00

Conferenza stampa “In farmacia, ogni acquisto è un invito a dire NO alla violenza”, organizzata dal Soroptimist Club Pisa, nello spazio antistante Palazzo Gambacorti, via degli Uffizi 1.

Venerdì 21 novembre – ore 12.00

Palazzo Gambacorti: conferenza stampa “Presentazione del questionario di valutazione del disagio per donne in stato di fragilità”, promossa dall’Associazione Oncologica Pisana.

Ore 17.00, Vecchi Macelli: incontro “Il silenzio infranto: arte e leggi contro la violenza sulle donne”, a cura di Inner Wheel Club Pisa e Assessorato alle Politiche Sociali.

Ore 17.30: presentazione del libro “Le voci di via del silenzio” di Elvira Serra, a cura di CNA Pisa e CNA Comitato Impresa Donna, in collaborazione con Libreria Ghibellina e Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda.

Sabato 22 novembre – ore 10.00

Sala delle Baleari, Palazzo Gambacorti: conferenza “Donne, lavoro e dati ufficiali” organizzata dal Consiglio Cittadino Pari Opportunità con ISTAT e CNA Pisa.

Lunedì 24 novembre – ore 15.30

Centro San Marco: conferenza “Donne al Centro: testimoniare per educare alle giuste relazioni”, a cura del Centro San Marco.

Martedì 25 novembre

Apertura delle selezioni per due borse di studio dedicate alle pari opportunità per la PPOO Academy, promosse da Associazione Eraclito 2000 e Ciba Academy. Candidature entro il 20 dicembre via e-mail a: segreteria@eraclito2000.it.

Sabato 29 novembre – ore 9.00

Auditorium Centro “A. Maccarrone”, via Cesare Battisti 14: incontro “La violenza assistita”, promosso dal Consiglio Cittadino Pari Opportunità con la Libreria Fogola.

Domenica 30 novembre

Distribuzione del volantino “Non restiamo in silenzio” durante il Premio Fidapa Galoppo all’Ippodromo di San Rossore, a cura di FIDAPA BPW Italy – sezione di Pisa.

Lunedì 1° dicembre – ore 15.00

Istituto “Domus Mazziniana”: incontro “Panoramica storica dal Risorgimento ai nostri tempi delle donne come costruttrici di pace”, a cura del Consiglio Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.

