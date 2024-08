Pisa – Spezia, subito brivido da derby per Inzaghi in un Arena piena di tifo

Scritto da Antonio Tognoli• 7:54 am• Attualità, Pisa, Pisa SC

L’allenatore nerazzurro esordisce in campionato contro lo Spezia dell’ex Luca D’Angelo (ore 20.30, diretta su DAZN)

PISA – Un’Arena vestita a festa è pronta ad accogliere questa sera (ore 20.30) la prima gara ufficiale del campionato di serie B 2024/25 del Pisa nel derby molto sentito contro lo Spezia. In palio anche se è solo il 17 agosto ci sono già i tre punti. Fondamentale per Pippo Inzaghi sarebbe iniziare bene e ripetere l’ottima prestazione offerta dai nerazzurri in Coppa Italia a Frosinone che ha gasato un po’ tutto l’ambiente Pisa.

GARA PIENA DI SIGNIFICATI. Pisa – Spezia sarà una gara piena di significati in primis perché i nerazzurri ritroveranno il suo ex condottiero mister Luca D’Angelo, a 200 giorni dall’impresa che lo vide vittorioso per 3-2 all’Arena contro Aquilani a pochi giorni dal suo arrivo a La Spezia per sostituire l’esonerato Alvini. Dalla retrocessione diretta l’Omone è riuscito lo scorso campionato a portare alla salvezza i bianchi. Il derby tra Pisa – Spezia non sarà solo questo e sancirà la sesta partecipazione consecutiva al campionato di serie B dei nerazzurri, la numero 38 per la precisione. Scusate se è poco. Una gara mai banale e mai come tutte le altre, quella con i liguri che dopo il derby con il Livorno è la gara più sentita in casa nerazzurra per vecchie rivalità. Biglietti sold out già da qualche giorno in Curva Sud. Ci saranno più di 900 spezzini all’Arena che è pronta però a rispondere con un tifo caldissimo. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un derby scoppiettante.

DAL CAMPO. La vittoria di Frosinone ha sicuramente aiutato Inzaghi a infondere ancora più ottimismo alla squadra, lo scivolone di Salerno ai rigori, non ha fatto altrettanto effetto per la truppa di mister D’Angelo. Le due squadre arrivano con due risultati diametralmente opposti dalle notti di Coppa. Per Inzaghi squadra che vince non dovrebbe cambiare e salvo indisponibilità dell’ultima ora la formazione nerazzurra dovrebbe ricalcare il medesimo canovaccio tattico e gli stessi interpreti che hanno iniziato la sfida del “Benito Stirpe” con il Frosinone. Nel 3-4-2-1 che sta molto a cuore a mister Inzaghi, davanti a Semper difesa a tre con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Marin punto fermo con lo sloveno Jevsenak in fase di rottura. Sull’esterno spazio ancora a Tourè sulla destra e a Beruatto sulla corsia mancina. Moreo (ballottaggio con Vignato) e Tramoni sono pronti a supportare l’unica punta di movimento: Nicolas Bonfanti che a Frosinone ha iniziato con il gol la sua stagione.



QUI SPEZIA. D’Angelo risponderà con un 3-4-1-2 ormai collaudato per la sua maniera di giocare che ben conosciamo. Davanti a Sarr la difesa a tre sarà formata da Mateju, Hristov e Wiśniewski. Elia e Aurelio agiranno sugli esterni, con l’ex Adam Nagy al fianco di S. Esposito a centrocampo e l’esordiente in B Candelari alle spalle delle due punte Soleri e Di Serio. Arbitrerà l’incontro il Sig. Manganiello della sezione di Pinerolo, che torna ad arbitrare il Pisa a più di un anno di distanza dall’ultima volta, il 18 marzo del 2023 quando i nerazzurri sconfissero per 2-0 il Benevento con le reti di Moreo e Tramoni. Ed in panchina c’era ancora Luca D’Angelo…

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Jevsenak, Marin, Beruatto; Moreo, Tramoni; Bonfanti. All. Filippo Inzaghi.

SPEZIA (3-4-1-2): Sarr; Mateju, Hristov, Wiśniewski; Elia, Nagy, S. Esposito, Aurelio; Candelari; Soleri, Di Serio. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Agosto 17, 2024