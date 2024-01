Serie BKT Pisa – Spezia 1-1 20′ Kouda (S), 32′ Torregrossa (P)

Scritto da admin• 3:42 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa affronta lo Spezia all’Arena nella terza giornata di ritorno de campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Nel Pisa non ci sono Bonfanti e Valoti dal primo minuto. Mister Alberto Aquilani schiera davanti a Nicolas Canestrelli e Caracciolo con Calabresi ed Esteves sugli esterni. Veloso e Marin a fare da schermo alla difesa con D’Alessandro, Arena e Torregrossa a sostegno dell’unica punta Mlakar. Lo Spezia risponde con un 3-5-2. Davanti a Zoet ci sono Bertola, Hristov e Nikolaou. Vignali e Mateju sono gli eterni del centrocampo a cinque con Cassata, Esposito e Kouda. In attacco il duo formato da Falcinelli e Verdi. Applausi da parte del pubblico pisano per mister Luca D’Angelo sceso in campo a seguire il riscaldamento dello Spezia. Prima del fischio d’avvio un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Gigi Riva, che nel tabellone luminoso viene ricordato accanto a Roberto Gasparroni.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Spezia in completo rosso. I nerazzurri partono molto bene e chiudono sin dai primi minuti lo Spezia nella loro metà campo. Al 7′ ci prova Torregrossa al termine di una bella combinazione. Passa neanche un minuto che Calabresi controlla palla a centrocampo e verticalizza per Mlakar, ma il suo destro è deviato in angolo da Zoet e dà l’illusione ottica del gol a qualche tifoso presente allo stadio. Torregrossa ci riprova dalla distanza, ma il suo sinsitro è troppo debole per impensierire Zoet, che poco prima si era portato sulla tre quarti per anticipare il contropiede di Mlakar lanciato a rete. Il primo ammonito della gara è Kouda al minuto 15. Alla prima occasione però lo Spezia passa in vantaggio: cross rasoterra da sinistra di Vignali palla a Kouda che beffa sul suo palo di competenza Nicolas, che tocca, ma non evita che la sfera entri in porta: 0-1. Nerazzurri sotto, la Curva spezzina fa festa. La rissposta del Pisa è immediata: dal limite ci prova D’Alessandro con Zoet che va a togliere la sfera dall’angolino. Prodezza del portiere spezzino che mantiene a galla la sua squadra (24′) quando Arena prova il sinistro sporcato da Mlakar: questa volta Zoet blocca a terra. E’ un forcing del Pisa. Ci prova anche Calabresi, tiro forte, ma centrale, Zoet fa ancora buona guardia. Torregrossa conquista una punizione dal limite. Veloso calcia alto sopra la traversa dai venti metri. Al 31′ Arena va giù in area dopo un contatto con Vignali: Mariani assegna il rigore. Sul dischetto va Torregrossa che spiazza Zoet: 1-1. Parità ristabilita.



PISA – SPEZIA 1-1

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Veloso, Marin; D’Alessandro, Arena, Torregrossa; Mlakar. A disp. Loria, Hermannsson, Tramoni L., Bonfanti, Tourè, Beruatto, Vignato, Masucci, Valoti, Moreo, Piccinini, Barbieri. All. Alberto Aquilani.



SPEZIA (3-5-2): Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou; Vignali, Cassata, Esposito S., Kouda, Mateju; Falcinelli, Verde. A disp. Crespi, Esposito P., Cipot, Pietra, Krollis, Corradini, Muhl, Moro, Cugnata, Candelari, Antonucci, Jagiello. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Ass. Peretti-Barone). Quarto ufficiale: Cerbasi. VAR: Ghersini. AVAR: Di Vuolo.

RETI: 20′ Kouda (S), 32′ Torregrossa (P, rig.)

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Spettatori 7.570. Angoli 3-0

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 27, 2024