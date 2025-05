Pisa si accende con “La Notte Rosa della Musica”: sabato 10 maggio festa in centro tra note, arte e cocktail tematici

Written by admin• 5:01 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Una serata di festa, musica e socialità per accendere il centro storico di Pisa: sabato 10 maggio, dalle 19.30 a mezzanotte, va in scena “La Notte Rosa della Musica”, evento organizzato dal Comune di Pisa e dal Teatro di Pisa nell’ambito del calendario “Pisa fa il Giro”, che accompagna la città verso l’arrivo del Giro d’Italia, previsto il 20 maggio.

L’iniziativa trasformerà le piazze e i luoghi simbolici del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo scuole di musica, cori, associazioni, giovani band emergenti e molte realtà artistiche del territorio.

«Sarà una serata dedicata ai talenti musicali della nostra città – ha dichiarato l’assessora allo sport Frida Scarpa – per valorizzare le energie positive che animano la nostra comunità. Dopo il successo della Notte Bianca dello Sport, continuiamo a portare in piazza passione, cultura e intrattenimento di qualità».

Anche il presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Diego Fiorini, ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa:

«Una serata bellissima, che il Teatro Verdi ha voluto sostenere per portare la musica tra la gente e aprirsi sempre più alla città. È un’anteprima di ciò che presenteremo con la nuova stagione artistica».

Musica in ogni angolo della città

Dalle 19.30, si susseguiranno esibizioni e spettacoli in una quindicina di location tra piazze, chiese, vie del centro e teatri. Si parte da Piazza XX Settembre, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’Orchestra Giovanile Toscana.

Tra le realtà coinvolte: Radio Toscana, Filarmonica Pisana, Music Academy Pisa, Scuola di Musica Bonamici, Coro Vox Humana Ensemble, The Borderline Club, Mag Stage, Pisa Jazz, Pisa Mia, Danza con Me, Cresco Pattinaggio, Passion Dance, Festival Robotica e molti altri.

Cocktail rosa e omaggi al Giro d’Italia nei locali del centro

Anche i bar e locali della movida parteciperanno attivamente alla festa, proponendo per l’occasione cocktail speciali ispirati al colore rosa, simbolo della leggendaria corsa ciclistica. Ogni drink sarà un omaggio a grandi personaggi e momenti del Giro, da Marco Pantani ad Alfonsina Strada, prima donna a partecipare alla gara nel 1924.

Modifiche al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha disposto la chiusura al traffico di numerose vie e lungarni dalle ore 19.00 di sabato 10 alle ore 01.00 di domenica 11 maggio. In particolare, saranno interdetti al transito Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Pacinotti, Ponte di Mezzo, Piazza dei Cavalieri, e altre vie limitrofe. Previsti anche divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità in diverse aree del centro.

