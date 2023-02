Pisa Sc. Settore giovanile: tutti i risultati del week-end

Scritto da admin• 12:48 pm• Pisa SC

PISA – Trasferta amara per la Primavera del Pisa Sporting Club che torna da Ascoli (1-2) senza punti. Bel pareggio (1-1) invece per gli Under 17 contro la Juventus. Ecco tutti i risultati del settore giovanile nerazzurro.

Campionato PRIMAVERA 2

Ascoli-Pisa 2-1

Campionato UNDER 17

Pisa-Juventus 1-1

Campionato UNDER 14

Pisa-Aquila Montevarchi 1-0

Campionato UNDER 13

Pisa-Fiorentina 0-2

Campionato UNDER 13

Fiorentina-Pisa 3-2

Campionato ESORDIENTI II ANNO

Monteserra-Pisa 0-2

Campionato ESORDIENTI I ANNO

Pisa-Monteserra 2-1

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Scintilla 1-0

Campionato PULCINI I ANNO

Porta Piagge-Pisa 2-6

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Scintilla 8-1

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

San Miniato-Pisa 3-7

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Pontedera 3-2

Campionato PICCOLI AMICI

Vecchiano-Pisa 10-0

In campo femminile vittorie importanti per Under 17 e Under 15:

Campionato UNDER 17

Pisa-Academy Livorno 15-0

Campionato UNDER 15

Academy Livorno-Pisa 2-7

Campionato UNDER 12

Mda-Pisa 2-2

