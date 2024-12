Pisa – Sassuolo, nella lista dei convocati c’è Olimpiu Morutan

Written by admin• 10:26 pm• Pisa SC

PISA – Natale sul campo per il Pisa Sporting Club in vista del match con il Sassuolo in programma giovedì 26 dicembre (ore 12.30) nel ‘Boxing Day BKT’.

La squadra nerazzurra si è radunata sui campi del “Cetilar” di San Piero a Grado per una seduta tecnico tattica al termine della quale lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla capolista:

Nicolas ANDRADE, Samuele ANGORI, Antonio CARACCIOLO, Simone CANESTRELLI, Marius MARIN, Jan MLAKAR, Malthe HOJHOLT, Nicholas BONFANTI, Emanuel VIGNATO, Matteo TRAMONI, Idrissa TOURE’, Adrian RUS, Pietro BERUATTO, Leonardo LORIA, Oliver ABILDGAARD, Alessandro ARENA, Stefano MOREO, Arturo CALABRESI, Gabriele PICCININI

Alexander LIND, Adrian SEMPER, Zan JEVSENAK, Olimpiu MORUTAN, Giovanni BONFANTI

