Pisa saluta i cento studenti dello Youth Summer Camp

PISA – Siamo certi che i tre giorni – dal pomeriggio di giovedì 10 al mattino di domenica 22 settembre – trascorsi a Pisa dai cento studenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato ai lavori dello Youth Summer Camp 2024 resteranno un piacevolissimo ricordo nei cuori e nelle loro menti, avendo avuto modo di impegnarsi nella stesura del “Piano Nazionale Giovani 2025“, ovvero la ,piattaforma elaborata per poter avanzare delle proposte alle Istituzioni nazionali nell’ambito del dibattito politico del nostro Paese, abbinando però all’attività didattica anche lo svago ed il divertimento.

Oltre, infatti, a confrontarsi per poter svolgere al meglio l’incarico loro demandato per la formulazione di tale progetto nel sempre suggestivo scenario degli Arsenali Repubblicani, i ragazzi hanno potuto svagarsi al pomeriggio di venerdì 20 settembre presso il “Centro di Preparazione Olimpica” del CONI a Tirrenia, cimentandosi nelle Discipline dell’Hockey su prato e del Beach Soccer, grazie alla collaborazione della Sezione di Hockey su Prato del CUS Pisa e de Lenergy Beach Soccer Pisa, con in quest’ultimo caso, ad aver avuto la possibilità di interagire con Leandro Casapieri, portiere anche della Nazionale italiana e considerato uno dei migliori al Mondo nel suo ruolo, che si è reso disponibile a spiegare ai ragazzi tutte le caratteristiche del proprio Sport.

Agli studenti sono state altresì offerte altre due opportunità, vale a dire assistere, presso il “Giardino La Nunziatina” dove hanno cenato venerdì 20 e sabato 21 settembre, alla XVII Edizione di “Universo Corto”, ovvero un Festival costituito da una serie di proiezioni di brevi documentari con relativa premiazione dei migliori avvenuta al sabato, nonché partecipare all’evento della “Notte Bianca dello Sport” svoltosi dal pomeriggio alla sera di sabato 21 settembre, Manifestazione in cui hanno potuto provare loro stessi le più svariate discipline sportive data la presenza di ben 125 stand espositivi.

In conclusione dei lavori – che hanno visto anche la proiezione di un video di saluto del Ministro Gilberto Pichetto Fratin – niente di meglio che ritrovarsi a fine mattina di domenica 22 settembre in Ponte di Mezzo per usufruire della “Colazione sul Ponte” offerta da PISAMO Srl nell’ambito delle iniziative inerenti la “Settimana della Mobilità” e quindi ricevere i saluti sia dell’Amministratore Unico di Pisamo Andrea Bottone che dell”Assessore con delega alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa per i reciproci ringraziamenti per aver dato vita ad un evento che resterà impresso a chiare lettere nella memoria cittadina, così come, siamo sicuri, dei partecipanti e di Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani che ha altresì partecipato ai due Talk Show “Olimpiadi, sport, formazione e giovani” e “Paralimpiadi, sport inclusivo e città inclusive”, svoltisi nell’ambito della ricordata “Notte Bianca dello Sport”.

Una piena convinzione espressa anche dall’Assessore Frida Scarpa che sottolinea: “l’aver ospitato per quattro giorni i 100 giovani scelti dal Consiglio Nazionale Giovani per elaborare il “Piano Nazionale Giovani 2025” da sottoporre al nostro Governo ed all’Unione Europea ha fatto sì che Pisa si sia resa protagonista di un evento di portata nazionale ed internazionale grazie alla sua vocazione giovanile ed alle Politiche che sta portando avanti l’Amministrazione nel farsi vedere ed essere coinvolta con i vari Organismi a livello nazionale, ragion per cui non possiamo che essere soddisfatti di aver accolto i giovani, che sono molto sensibili ai temi ambientali e della sostenibilità, concludendo tale iniziativa avendo messo a disposizione sul Ponte di Mezzo una merenda offerta dalla PISAMO Srl ed il suo Amministratore Unico Andrea Bottoine nell’ambito della “Colazione sul Ponte” inserita nella “Settimana della Mobilità“.

