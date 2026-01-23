Pisa regalaci un sogno alla Scala del Calcio

Written by admin• 8:30 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

Questa sera (ore 20.45) la sfida alla capolista Inter

PISA – Il Pisa alla prova della Scala del Calcio affronta questa sera (ore 20.45) nell’anticipo della ventiduesima giornata la capolista Inter.

di Antonio Tognoli

Come ha detto mister Alberto Gilardino, ci vorrà la gara perfetta. Nel calcio però niente è scontato, la formazione di Cristian Chivu arriva da tre gare in sette giorni e soprattutto dalle fatiche di Champions contro l’Arsenal ed in vista della gara di mercoledì a Dortmund decisiva per i destini in Europa, il tecnico romeno potrebbe anche attuare un pò di turn-over. Il Pisa scenderà a San Siro forte del tifo degli oltre 5.000 tifosi che arriveranno a sostenere la squadra e della spensieratezza di una squadra, che sa di non avere niente da perdere e tutto da guadagnare da questa sfida, provando a ripetere la prestazione contro il Milan, dove sfiorò addirittura la vittoria. Per lo stadio milanese sarà l’ultima sfida di campionato prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Mister Alberto Gilardino ritrova Caracciolo che torna dalla squalifica, ma deve fare a meno di Lusuardi, Denoon, Vural, Cuadrado, Albiol e Stengs. Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Felipe Loyola che siederà in panchina con la maglia numero 35. Davanti a Scuffet ormai promosso titolare, dovrebbero esserci Canestrelli, Caracciolo e Calabresi. Sulla linea mediana spazio a Marin e Aebischer con Tourè a destra e Angori a sinistra. Tramoni e Moreo dovrebbero partire entrambi dal primo minuto, un passo indietro rispetto all’unica punta Meister. L’Inter si presenterà con il collaudato 3-5-2. Davanti a Sommer ci saranno Bissek, Akanji e Carlos Augusto. Possibile che il tecnico nerazzurro conceda un giorno di riposo a Di Marco che però potrebbe anche essere impiegato come quarto di centrocampo. Sulla linea mediana spazio a Mikitaryan, Sucic e Barella. A destra ballottaggio tra Luis Henrique e Diuof. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Lautaro e Pio Esposito. Inutile dire quale sia il potenziale dell’Inter che sin qui ha realizzato 47 gol (migliore attacco) e subito solo 17 reti (milgior difesa) con 11 cleen sheet all’attivo.

INTER – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mikhitaryan, 32 Di Marco; 10 Lautaro, 94 Pio Esposito. A disp. 13 Martinez, 15 Acerbi, 35 Darmian, 95 Bastoni, 6 De Vrij, 43 Cocchi, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny. All. Cristian Chivu.

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 33 Calabresi; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 32 Moreo, 10 Tramoni; 9 Meister. A disp. 1 Semper, 12 Nicolas, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 7 Leris, 8 Hojholt, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 42 Bettazzi, 99 Lorran All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Marcenaro della sezione di Genova (Ass. Mokhtar-Yoshikawa). Quarto uomo: Ayroldi. VAR Gariglio AVAR Massa.

