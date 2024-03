Pisa – Palermo, ufficiale la riapertura del Curvino: 500 posti in più

Scritto da admin• 4:37 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, Tutti

PISA – La società Pisa Sporting Club comunica che a seguito dell’esito delle verifiche effettuate dalle Autorità competenti la capienza del settore Curva Nord è stata ampliata di n.500 posti.

I biglietti relativi a tale settore, denominato Curva Nord Laterale (‘curvino’), validi per la gara Pisa-Palermo, in programma lunedì 1 aprile all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 15.00), saranno disponibili a partire dalle ore 16.30 in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche on line cliccando sul link

https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Questi i tradizionali punti vendita presenti sul territorio:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Questo il prezzo

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Last modified: Marzo 26, 2024