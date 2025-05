Pisa ospita il Torneo della Repubblica: tre giorni di scacchi al Circolo Arci Matteotti

Written by admin• 1:11 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

Frida Scarpa: “Attenzione anche alle realtà locali e a ogni tipo di disciplina“

PISA – Il Circolo Scacchistico La Torre comunica che nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2025 si svolgerà a Pisa il Torneo della Repubblica, presso il Circolo Arci Matteotti in via Fiorentina 545. L’evento si svolge con il patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana e del Comune di Pisa. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, il presidente del Circolo Scacchistico La Torre, Stefano Scigliano, il maestro internazionale Ilia Martinovici, la vicepresidente del Circolo Matteotti, Lucrezia Cini, il direttore agonistico della Federazione Scacchi Italiana, Pierluigi Piscopo, e il direttore dell’evento “Torneo della Repubblica”, Fabrizio Cecconi.

Il torneo segna il ritorno in città di una competizione scacchistica a livello nazionale e conta già un numero record di 130 iscritti. Pisa ha avuto un ruolo rilevante nella storia degli scacchi in Italia nel corso del Novecento, con episodi significativi come le prime sfide tra esseri umani e calcolatori elettronici e la vittoria del Campionato Italiano a squadre. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal Circolo Scacchistico La Torre, che comprendono tornei, corsi e altre iniziative rivolte a diverse fasce d’età.

«Il Comune di Pisa – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa – rinnova il proprio impegno a fianco delle associazioni del territorio, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolgono nella promozione di tutte le discipline sportive, comprese quelle che tradizionalmente ricevono minore attenzione. In un momento particolarmente significativo per lo sport cittadino, segnato dal ritorno della squadra di calcio in Serie A e dall’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, l’Amministrazione continua a garantire attenzione anche alle realtà locali e alle iniziative che, pur non avendo ampia visibilità mediatica, rappresentano un elemento strutturale della vita sportiva della città. Il Torneo della Repubblica, organizzato dal Circolo Scacchistico La Torre, rientra in questo quadro e conferma la vitalità del tessuto associativo pisano e il valore della pratica sportiva come strumento di crescita e partecipazione. Siamo felici di sapere che il Circolo ha triplicato le iscrizioni: un segnale importante che dimostra l’efficacia del lavoro svolto e, mi auguro, anche l’effetto positivo della Notte Bianca dello Sport, organizzata dal Comune, a cui il Circolo ha preso parte. È un lavoro quotidiano, anche con le associazioni meno conosciute e con le discipline più di nicchia, ma vogliamo aprirci ancora di più al mondo degli scacchi. Desideriamo che la nostra città, che è un luogo di eccellenze, accolga e valorizzi questo torneo e il Circolo La Torre, contribuendo ad amplificare la portata di una disciplina così meravigliosa e affascinante, adatta a bambini e adulti, e incredibilmente trasversale. Cerchiamo sempre di dimostrare vicinanza e promuovere lo sport in ogni sua forma, mantenendo un contatto costante con il nostro territorio. Ritrovarsi nei circoli, vivere queste esperienze condivise, è importante per la nostra comunità anche sotto il profilo della socializzazione».

Il montepremi complessivo previsto è pari a 2.000 euro. Il torneo si articola in tre sezioni: dal 31 maggio al 2 giugno si svolgeranno il torneo A, riservato ai giocatori con Elo FIDE pari o superiore a 1700, e il torneo B, riservato ai giocatori con Elo FIDE pari o superiore a 1500 e inferiore a 1800. Il 1 e 2 giugno è previsto lo svolgimento del torneo C, riservato ai giocatori con Elo FIDE inferiore a 1600.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo info@scacchilatorre.it o contattare il numero 328 2173099.

Last modified: Maggio 28, 2025