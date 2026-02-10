Pisa – Milan: i precedenti all’Arena Anconetani

Written by admin• 6:05 pm• Pisa SC

PISA – Diversamente a quanto di potrebbe pensare, sono sei (anziché sette) i Campionati in cui Pisa e Milan si sono incontrati nella Massima Divisione, e ciò in quanto la “Epoca d’Oro” dei nerazzurri sotto la Presidenza Anconetani ha coinciso con il periodo buio dei rossoneri che devono addirittura scontare due retrocessioni in Serie B, la prima a seguito del coinvolgimento nel primo “Scandalo Scommesse” del calcio italiano e la seconda patita sul campo dopo l’immediata risalita in Serie A, circostanze che hanno altresì determinato che le due formazioni si siano affrontate anche nel Torneo Cadetto 1980-’81, con una vittoria esterna per 1-0 a testa, con le rispettive reti siglate da Roberto Antonelli ed Odoacre Chierico.

di Giovanni Manenti

Per quanto viceversa concerne le sfide nella massima serie, curiosamente i 12 complessivi confronti hanno fornito il medesimo esito fra casa e trasferta, vale a dire con i rossoneri ad aver in entrambi i casi ottenuto 5 vittorie a fronte di un solo pareggio – cui va aggiunto il pari per 2-2 di San Siro nella corrente stagione – ma con la particolarità che i nerazzurri non hanno mai subito scarti clamorosi, uscendo sempre sconfitti da San Siro a testa alta, battuti con il minimo scarto, così come a Pisa in due sole occasioni i rossoneri si sono imposti con un margine di due reti.

La prima sfida tra le due squadre in Serie A all’Arena Garibaldi avviene sabato 16 febbraio 1969 alla 18esima giornata, anticipata per l’impegno del Milan in Coppa dei Campioni con il Celtic, con i nerazzurri quartultimi in Classifica con 13 punti ed i rossoneri terzi a quota 25 ma con una sola lunghezza di ritardo dalla coppia formata da Cagliari e Fiorentina, e la vittoria degli ospiti per 1-0, decisa da un’autorete di Gonfiantini al 70‘, consente loro di raggiungere rossoblù e viola (che pareggiano il confronto diretto) al comando della Classifica, anche se, a fine Campionato il Pisa retrocede, penultimo con 20 punti, mentre il Milan conclude secondo a pari merito con il Cagliari, a quattro lunghezze (45 a 41) dalla Fiorentina Campione d’Italia, avendo peraltro conquistato la Coppa dei Campioni.

Come detto, al ritorno in A del Pisa per la stagione 1982-’83 non trova il Milan, per la seconda volta sceso el Purgatorio del Torneo Cadetto, così che affinché le due formazioni si affrontino di nuovo nel Capoluogo lombardo occorre attendere il 31 dicembre 1983 alla penultima giornata del Girone di andata con i nerazzurri penultimi con 9 punti assieme alla Lazio ed i rossoneri settimi a quota 14, così che il pari a reti bianche tutto sommato non dispiace a nessuna delle due formazioni, anche se a fine Campionato il Pisa retrocede – con la certezza matematica verificatasi dopo la sconfitta per 1-2 al ritorno a San Siro – mentre il Milan conclude la stagione in un’anonima ottava posizione.

Immediatamente risalito nella Massima Divisione, il Pisa affronta nuovamente il Milan il 9 marzo 1986per la 22esima giornata trovandosi in quintultima posizione con 20 punti a pari merito con il Como, pur se reduce dalla pesante sconfitta per 0-3 a Marassi con la Sampdoria, mentre i rossoneri sono all’ultimo atto della “Gestione Farina”, ancorché si trovino comunque al quarto posto in Classifica a quota 26 – pur se a ben 11 lunghezze dalla Juventus capolista – con la sfida decisa da una rete di Hateley in chiusura di primo tempo, preludio ad una deludente fase finale di Campionato che costa la retrocessione al Pisa, terzultimo con 23 punti, mentre il Milan, nel frattempo acquistato da Silvio Berlusconi, conclude settimo a quota 31.

Nuovamente riguadagnata la Serie A dopo una sola stagione, il Pisa debutta all’Arena il 13 settembre 1987 proprio contro i rossoneri per tenere a battesimo l’esordio in Italia della coppia olandese Gullit e Van Basten, i quali si rendono protagonisti del match in quanto, dopo che ad inizio ripresa Cecconi aveva annullato la rete del vantaggio rossonero con Donadoni al quarto d’ora di gioco, è il creolo del Suriname a riportare avanti i rossoneri con un perfetto colpo di testa per poi toccare a Van Basten chiudere i conti su calcio di rigore, anche se poi a fine stagione entrambe le società festeggiano, il Milan la conquista dello Scudetto dopo una clamorosa rimonta sul Napoli ed il Pisa la salvezza, terzultimo con 24 punti a pari merito con Ascoli e Pescara.

L’avvenuta salvezza determina che la sfida “rossonerazzurra” si riproponga all’ombra della Torre Pendente alla terzultima giornata l’11 giugno 1989, ma dal sapore strano, in quanto il Milan, reduce dall’essere tornato a trionfare in Coppa dei Campioni, ha poco da chiedere al Campionato – terzo con 40 punti ad 11 lunghezze di distanza dai “cugini” dell’Inter già matematicamente Campioni – così come il Pisa è malinconicamente ultimo a quota 21, così che la sfida regala poche emozioni, se non rimarcare la superiorità dei freschi Campioni d’Europa che si impongono per 2-0 con doppietta di Van Basten per un successo utile a mantenere il terzo posto finale, mentre i nerazzurri retrocedono, penultimi con 23 punti.

L’ultimo appuntamento fra le due squadre risale a metà aprile 1991 e valevole per la 29esima giornata, con il Milan ancora in lotta per lo scudetto – terzo con 38 punti a tre lunghezze di distacco dalla Sampdoria capolista – mentre il Pisa è terzultimo a quota 20 e con due punti da recuperare al Lecce quintultimo e l’affermazione per 1-0 (rete di Maldini a metà ripresa) dei rossoneri serve solo a mantenere vive le speranze di scudetto, anche se poi a fine stagione a far festa saranno i blucerchiati del presidente Mantovani che si aggiudicano l’unico Scudetto della loro Storia precedendo le due milanesi, mentre il Pisa dà l’addio alla Massima Divisione, terz’ultimo con 22 punti, che si trasforma poi in un “lungo arrivederci” durato 34 anni, come ben sappiamo.

Riepilogo gare Pisa-Milan all’Arena Garibaldi in Serie A (5 vittorie Milan ed un pareggio):

16.02.1969 – 18.a giornata: Pisa – Milan 0-1 (70’ aut. Gonfiantini)

31.12.1983 – 14.a giornata: Pisa – Milan 0-0

09.03.1986 – 24.a giornata: Pisa – Milan 0-1 (42’ Hateley)

13.09.1987 – 1.a giornata: Pisa – Milan 1-3 (16’ Donadoni, 53′ Cecconi, 73’ Gullit, 80’ rig. Van Basten)

11.06.1989 – 32.a giornata: Pisa – Milan 0-2 (33’ e 50’ van Basten)

14.04.1991 – 29.a giornata: Pisa – Milan 0-1 (66’ Maldini)

Last modified: Febbraio 10, 2026