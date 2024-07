Intensificazione dei controlli antiusura sul Litorale: sequestrati oltre 3.000 articoli a giugno

Scritto da admin• 8:25 am• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – Nel mese di giugno, oltre 3.000 articoli sono stati sequestrati sul Litorale, tra cui abbigliamento, occhiali da sole, materassini gonfiabili, teli mare, giochi per bambini e oggettistica varia.

Le operazioni di controllo e contrasto all’abusivismo commerciale sono state intensificate dalla Polizia Municipale per proteggere consumatori e operatori economici regolari durante la stagione estiva. Dall’inizio di giugno sono stati effettuati 8 servizi specifici sulle spiagge di Marina, Tirrenia e Calambrone, risultando nel sequestro di 3.084 oggetti venduti da venditori presumibilmente non autorizzati per la vendita su aree pubbliche.

In vista del periodo estivo, il distaccamento “Litorale” ha visto un potenziamento significativo, con il numero di agenti raddoppiato da 6 a 12 unità. Questo potenziamento consentirà di intensificare ulteriormente le attività di controllo e contrasto fino al 15 settembre.

Last modified: Luglio 3, 2024