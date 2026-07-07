Pisa, in Piazza dei Miracoli “Accordo di Stelle” con Bolle, Allevi e Hamilton

Written by Redazione• 10:57 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 24 luglio 2026, alle 21.30, la maestosa Piazza del Duomo di Pisa ospiterà “Accordo di Stelle”, uno spettacolo che intreccia danza, musica e la bellezza senza tempo di uno dei complessi monumentali più celebri al mondo.

L’evento è prodotto dall’Opera della Primaziale Pisana e si inserisce in una tradizione iniziata nel 2023, quando l’Opera scelse di celebrare l’850° compleanno del Campanile, la cui prima pietra fu posata il 9 agosto 1173, con un grande spettacolo in Piazza del Duomo. Da allora, ogni estate la Piazza dei Miracoli diventa una scenografia en plein air per festeggiare l’anniversario della Torre più famosa del mondo. “Accordo di Stelle” aprirà questa stagione di festeggiamenti.

Protagonisti della serata saranno tre grandi nomi della scena internazionale: Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala di Milano, Giovanni Allevi, compositore, filosofo, direttore d’orchestra e pianista tra i più amati al mondo, e la danzatrice irlandese Melissa Hamilton. Sul podio ci sarà Giacomo Loprieno, che dirigerà la sua Ensemble Symphony Orchestra in un programma dedicato ai grandi compositori italiani della musica per il cinema: Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. A condurre la serata sarà Micaela Palmieri.

L’Ensemble Symphony Orchestra scandirà il programma con alcune delle colonne sonore più celebri che hanno reso grande il cinema italiano nel mondo. Direttore, arrangiatore e fondatore dell’orchestra, Loprieno è tra gli interpreti più apprezzati del repertorio musicale cinematografico e vanta collaborazioni con artisti del pop, del jazz e della musica classica, tra cui Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Mario Biondi, Il Volo, Carmen Consoli e Renato Zero.

Roberto Bolle salirà in scena con “Waves”, uno dei suoi assoli più noti, in cui interagisce con un fascio di luce laser mutevole e dinamico. La coreografia è di Massimiliano Volpini, su musiche di Davide Boosta Dileo ed Erik Satie. Bolle sarà poi nuovamente protagonista insieme a Melissa Hamilton in “Caravaggio”, coreografia di Mauro Bigonzetti su musiche di Claudio Monteverdi riorchestrate da Bruno Moretti, tra le creazioni più significative della danza contemporanea e presentata in prima italiana nel 2025.

Gli interventi al pianoforte vedranno protagonista Giovanni Allevi con “Back to Life”, “Tomorrow” e “Our Future”, composizione presentata in prima mondiale alla COP26 di Glasgow. Allevi, tra i nomi più noti della scena musicale italiana contemporanea, ha costruito un linguaggio originale capace di unire tradizione classica e sensibilità contemporanea, raggiungendo un pubblico internazionale.

Lo spettacolo sarà a ingresso libero, con posti a sedere limitati fino a esaurimento disponibilità. Per l’occasione il Campanile chiuderà anticipatamente e sarà illuminato come cornice della serata.

La serata del 24 luglio sarà accompagnata anche dall’apertura gratuita dei monumenti della Piazza del Duomo, visitabili dalle 20.30 alle 23. L’accesso a Battistero, Camposanto, Museo dell’Opera del Duomo e Museo delle Sinopie sarà possibile su prenotazione, a partire dal 13 luglio 2026, attraverso il sito www.scopripisa.it/calendario-eventi/. La Cattedrale resterà visitabile senza prenotazione, con ingressi contingentati.

OnDance | Accendiamo la Danza! 2022

Final Show Castello Sforzesco Milano



1. Danze Ucraine | Gopak | 4’15’’

Coreografia: Fyodor Lopukhov

Musica: Aram Khachaturian, Vasily Solovyov-Sedoi

Artisti: Accademia Ucraina di Balletto



Roberto parla di Ondance, del progetto Workshop e lancia l’inizio dello Show



2. Workshop | Red Moon | 4’00’’

Coreografia: Stefania Ballone

Musica: Taketo Gohara

Artisti: i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22



3. Hip Hop

Coreografia: Sheba

Musica:

Artisti: Sheba, Momo



4. Tip Tap+Danza Classica | Rialto Ripples

Coreografia: Massimiliano Volpini, Ilaria Suss

Musica: George Gershwin

Artisti: Maria Celeste Losa, Ilaria Suss



5. | Caravaggio | 7’00’’

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Musica: Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi

Artisti: Nicoletta Manni, Roberto Bolle



6. ‘Popping

Coreografia: Shorty

Musica:

Artisti: Shorty



7. Kataklò | Between Us | 5’00’’

Coreografia: Giulia Staccioli

Musica: effetti sonori + Drum also waltzes di Max Roach

Artisti: Kataklò

Video presentazione Ondance 2022, intervento di Roberto per ringraziare gli Sponsor

8. WorkShop | Steam Heat | 3’10’’

Coreografia: Brian Bullard

Musica: Jerry Ross, Richard Adler

Artisti: i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22



9. | Passo a Due da Cantata | 5’09’’

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Musica: Amerigo Ciervo

Artisti: Antonella Albano, Roberto Bolle

10. Danze Irlandesi | Reel Around The Sun | 3’40’’

Coreografia: Perla Davide

Musica: Bill Whelan

Artisti: Gens d’Ys Accademia



11. Michele Esposito | Strenght Of A Thousand Man | 1’19’’

Coreografia: Alessandra Celentano

Musica: Two Steps from Hell

Artisti: Michele Esposito



Roberto saluta Michele, introduce Giulia e presenta Saturnino

12. WorkShop | Preludio

Coreografia: Massimiliano Volpini

Musica: Johann Sebastian Bach arrangiamento Saturnino

Artisti: Roberto Bolle, i Ragazzi del WorkShop di OnDance 22



13. Saturnino + Roberto



14. Break Dance+Modern | Tourner Dans Le Vide

Coreografia:

Last modified: Luglio 7, 2026